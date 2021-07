Nacional 09-07-2021

Presidenta de médicos de Clínica Las Condes renuncia tras caso tercera dosis: "Parece que los límites éticos no son suficientes"





La presidenta de la Asociación Médica de Clínicas Las Condes, Viviana Herskovic, presentó su renuncia, luego que ayer se conociera que el titular del directorio de la compañía fue vacunados con una tercera dosis, pese que hasta el día de hoy, no se ha tomada ninguna decisión por parte del Minsal de aplicar una nueva inoculación. "Nunca pensé que iba a escribir esta carta, mi carta de despedida de Clínica Las Condes", partió diciendo la doctora, antes de comenzar de analizar la polémica que se difundió ayer.

"Estoy consternada y avergonzada con la noticia que se conoció el día de ayer. Parece que los límites éticos no son suficientes y el miedo ha hecho que la línea de lo tolerable se desplace con los días", indicó la facultativa. Añadió que la "CLC era gracias a los médicos y profesionales una clínica de excelencia, pero las decisiones que se han tomado en su interior contaminan nuestro trabajo y nuestro prestigio". Además, criticó y lamentó que "siento que se ha instalado y normalizado un clima hostil, de inseguridad y amedrentamiento", al interior del recinto médico. En esa línea, planteó que "veo también con preocupación que pudieran afectar la atención de nuestros pacientes. Por eso quise comunicarme con ustedes: tengo presente que las personas somos el corazón de CLC. Un edificio vacío no tiene valor". Ayer se conoció que la Seremi de Salud inició un sumario sanitario en contra de la clínica por tras tomar conocimiento de que el presidente de la empresa, Alejandro Gil, exigiera al vacunatorio ser inoculado con una nueva dosis de la vacuna contra el covid-19 -específicamente Pfizer-, pese a tener su esquema completo de Sinovac. Esta renuncia se suma a la de la jefa de los Servicios Ambulatorios de la Clínica Las Condes, Leticia Ortiz, quien junto a la coordinadora del vacunatorio de la compañía, Carla Garrido, según consignó La Tercera. enviaron los antecedentes del caso a la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones.