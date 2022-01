Política 13-01-2022

Presidenta del Senado: "Existen presos del estallido social, con prisión preventiva, que ya habrían cumplido la pena"

Como “respetables” calificó la presidenta del Senado, Ximena Rincón, las declaraciones del presidente electo, Gabriel Boric, respecto al pronto despacho del proyecto sobre indulto (Boletín: 13941-17) . La titular del Senado asistió a la ceremonia en el Tribunal Electoral en la cual se proclamó al mandatario electo, ocasión que destacó como “muy significativa” y “republicana”.

"Fue sin duda un honor y un privilegio asistir a un acto cargado de simbolismos y, tras la ceremonia fuimos notificados con el acta de proclamación. Los hitos, los símbolos dan cuenta de la historia y hoy el presidente proclamado se suma a la historia".

Respecto al proyecto de indulto, la senadora Rincón aclaró que ya se envió a la Fiscalía, la Corte Suprema y al Presidente de la República, un informe vía oficio con importantes antecedentes sobre las personas sujetas a prisión preventiva por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019.

Asimismo, la presidenta del Senado indicó que, en el tema del indulto, “tengo mi opinión en particular, porque no se puede indultar a quien no ha sido sancionado”.

Además, Ximena Rincón detalló que “hay un tema de conceptos que hay que revisar”, pero más allá de eso, lo claro, es que según un estudio jurídico que hicimos y que enviamos vía oficio a la Corte Suprema y a la Fiscalía, existen casos pendientes del estallido social “que ya habrían cumplido su pena”.