Política 12-01-2022

Presidenta del Senado por PGU: “Queremos avanzar rápido, pero depende del Gobierno”

Ximena Rincón aseguró que existe acuerdo en el instrumento, por lo que la celeridad de la tramitación de la Pensión Garantizada Universal va a depender de las respuestas del Ejecutivo en materia de financiamiento. “Antes de proponer cambios, queremos escuchar al Gobierno”, dijo la legisladora



Su disposición a avanzar lo más rápido posible para sacar cuanto antes una buena Pensión Garantizada Universal, PGU, planteó la Presidenta del Senado, Ximena Rincón González, quien recalcó que ello dependerá de las propuestas que el Gobierno entregue en materia de financiamiento, toda vez que -recalcó- existe acuerdo respecto al instrumento.



“La velocidad de la tramitación va a depender de las respuestas que dé el Gobierno. Hay acuerdo en el instrumento, pero no en el financiamiento. Antes de proponer cambios, vamos a escuchar al Ejecutivo y en eso estamos”, sostuvo la legisladora.



Agregó que de momento el Gobierno aún no despacha el proyecto de financiamiento y que, una vez que lo haga, se activará el proceso legislativo.



“El Gobierno no ha ingresado aún el proyecto de financiamiento. Una vez que ocurra, esperamos tener reuniones con el ejecutivo para ver como se enfrentará el tema y debiéramos citar jueves o viernes a sesión de comisión”, explicó la parlamentaria.



Sobre un eventual impuesto a los “super ricos”, Ximena Rincón planteó que el tema tiene que ver con lo que ocurra con la admisibilidad y con lo que hará el Gobierno en el Tribunal Constitucional, lo que por cierto significa alargar el proceso legislativo.