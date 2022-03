Política 24-03-2022

Presidenta del Senado presenta agenda por el agua con medidas de corto, mediano y largo plazo

Ximena Rincón sostuvo que situación hídrica es grave y que requiere enfrentarse con una política de Estado, independiente del Gobierno de turno. “Necesitamos una hoja de ruta y un gran acuerdo nacional para asegurar una gestión del recurso integrada y sostenible”, aseguró la legisladora

La urgente necesidad de contar política hídrica más allá del Gobierno de turno planteó la presidenta del Senado, Ximena Rincón González, quien con el fin de contribuir a este debate presentó una agenda con propuestas de corto, mediano y largo plazo que -aseguró- “contribuyen a iniciar una discusión que debe apuntar a entregar al país una gestión integrada y sostenible de un recurso clave para el desarrollo.

“Podemos hacer todas las reformas tributarias que queramos, podemos invertir miles de millones de pesos en salud, en educación, pero si no tenemos agua, ningún esfuerzo dará frutos. La discusión sobre la gestión hídrica no puede postergarse un día más, porque la sequia llegó para quedarse, que duda cabe. Son trece años consecutivos con precipitaciones bajo lo normal que han dejado un déficit hídrico preocupante. Tenemos racionamiento en diversas partes del país y el Maule no es la excepción, pues tenemos problemas graves en Nirivilo, Huerta de Maule y Vichuquén”, aseguró la legisladora.

Añadió que es urgente que el próximo Gobierno pase del diagnóstico a la acción y que de manera coordinada con las gobernaciones regionales, academia y sociedad civil, construya un plan de trabajo con medidas a corto, mediano y largo plazo, inversiones, no solo en infraestructura, sino que también en investigación y desarrollo.

“La realidad es grave y debemos iniciar un camino a largo plazo, que sobrepasa periodos de gobierno y que, por ende, requiere un gran acuerdo para seguir una hoja de ruta que impulse una visión hídrica integrada y sostenible”, sostuvo la parlamentaria.

Para contribuir a este debate, la Senadora presentó propuestas que desarrolló junto a destacados hidrólogos chilenos y profesionales con basta trayectoria en el sector público con el fin de sentar

las bases de una política hídrica de estado.



CORTO PLAZO

Entre las medidas de corto plazo, Ximena Rincón propuso priorizar e invertir en conservación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) existentes, además de destinar recursos para proyectos de factibilidad y estudios hidrogeológicos para APR.

Del mismo modo, la Senadora planteó la necesidad de hacer un gran esfuerzo financiero para crear un programa de saneamiento sanitario, además de modernizar los parámetros de los instrumentos como el decreto de escasez hídrica y el de emergencia agrícola.



MEDIANO PLAZO

En el mediano plazo, la presidenta del Senado planteó priorizar e invertir en infraestructura de almacenamiento menor como micro embalses o tranques de acumulación nocturna y en mejorar la calidad de la información con nuevos pluviómetros, piezómetros y estaciones de medición de nieve y caudal de ríos

Agregó que una medida clave es lograr que en cuatro años, todas las cuencas de Chile tengan un plan de gestión estratégico. “La unidad de gobernanza debe ser cada cuenca. Al tener un plan, se conoce la oferta y demanda actual proyectada y se establecen las acciones que aseguren abastecimiento y calidad del recurso”, explicó la Senadora.

Otra medida de mediano plazo es generar un mapa hidrogeológico nacional y detallado por región para planificar correctamente el territorio, optimizar y enfocar recursos.



LARGO PLAZO

Para el largo plazo, la Senadora propuso moderniza la evaluación de proyectos de embalses, que hoy se realiza con parámetros establecidos cuando no existía crisis hídrica. También planteó la construcción de embalses mayores, pero con un real encadenamiento de la inversión, que permita reducir los tiempos desde la pre factibilidad hasta la ejecución.

Asimismo, la legisladora dijo que debe haber una preocupación especial por la construcción de nuevos canales de redes de distribución y el revestimiento de los ya existentes, además de mejorar calidad de plantas de tratamiento de aguas y así ocupar el recurso tratado, para riego y otros fines.

Ximena Rincón dijo que debe generarse una alianza público-privada para realizar una gran inversión en plantas desalinizadoras, lo que requiere tanto de nuevo marco jurídico como metodologías de evaluación modernas.

Finalmente, la parlamentaria sostuvo que en el largo plazo el país debe hacer un esfuerzo sin precedentes para la tecnificación completa del riego.