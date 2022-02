Política 15-02-2022

Presidenta del Senado propone diez medidas para enfrentar crisis migratoria

Ximena Rincón aseguró que tal como en la Araucanía, el solo estado de excepción no resuelve los problemas de fondo. “Es una medida de ‘parche’ a la que deben sumarse esfuerzos fiscales y políticas públicas de mediano y largo plazo para abordar este fenómeno en sus múltiples dimensiones”, aseguró la parlamentaria







Enfrentar la crisis migratoria desde múltiples dimensiones en el corto, mediano y largo plazo es el objetivo de las diez medidas que presentó la Presidenta del Senado de la República, Ximena Rincón González, quien aseguró que debe presentarse un plan de acción que en cien días contribuya a dar un primer paso para normalizar la situación que se vive en la zona norte del país.

“Hace unos días se publicó el reglamento de la ley de migraciones y el gobierno nuevamente se centra en el estado de excepción constitucional, pero como hemos visto en la Araucanía no resuelve los problemas de fondo, Es una medida de ‘parche’ a la que deben sumarse esfuerzos fiscales y políticas públicas de mediano y largo plazo para abordar este fenómeno en sus múltiples dimensiones”, aseguró la legisladora.

Agregó que el asesinato de Byron Castillo es indignante y que debe solidarizarse no sólo con su familia, que sufre su partida, sino que con todas las personas que viven una crisis jamás vista en Chile.

“Qué pena para la familia de Byron que fue asesinado, un trabajador que fue asesinado y que sería padre en los próximos meses. Qué pena que no exista respeto con el estado de derecho, qué pena que el Gobierno no conduzca hasta el último día de su mandato. Por eso no solo solidarizo con la familia de Byron, sino que con todos quienes viven en el norte del país y respaldo absolutamente la solicitud del gobernador Díaz de declarar estado de excepción constitucional, porque es necesario el control de fronteras y el control de ciudades para dar garantías a todos quienes viven en ellas. Pero también debemos enfrentar esta crisis desde otras perspectivas”, dijo la parlamentaria.



DIEZ MEDIAS

Ximena Rincón propuso aplicar el decreto 265 que delega en el ministerio de defensa nacional las facultades para enfrentar la crisis. En este sentido, su segunda propuesta consiste en aumentar el control policial y militar en carreteras y fronteras, pero en coordinación con autoridades territoriales como alcaldes y gobernadores regionales.

La tercera propuesta es aumentar en, al menos 12 , los nuevos puestos de control en la zona, considerando que existen zonas como Sierra Gorda y Pozo Almonte , donde en más de 400 kilómetros no hay control de ningún tipo.

La presidenta del senado sostuvo que la cuarta medida es la creación de albergues migratorio que cuenten con lo necesario para la mantención digna de las personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

En esta misma línea, la quinta propuesta de la senadora es proporcionar traslado humanitario, sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que deban tomarse de acuerdo a la situación individual de cada persona migrante.

La legisladora planteó como sexta medida acelerar la entrada en vigencia de ciertas disposiciones de la nueva ley de migraciones, especialmente respecto al Registro nacional de Extranjeros.

La séptima propuesta apunta a reforzar los planes y programas del ministerio de desarrollo social en la zona para personas de alta vulnerabilidad social, labor que debe hacerse en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el apoyo a migrantes.

Como octava medida, Ximena Rincón propuso la revisión y actualización de los instrumentos jurídicos de migración como la visa de responsabilidad democrática o la implementación de un mecanismo de reconocimiento de la calificación de refugiados.

Como novena medida, la Senadora dijo que debe haber tolerancia cero con los delincuentes, especialmente con aquellos que lucren con el tránsito irregular, trata de personas o que participen en crímenes de alta connotación pública.

Finalmente y como décima medida, la legisladora pidió un esfuerzo comunicacional para separar la situación de migrante irregulares que participan en crímenes, respecto de aquellos migrantes en situación regular y que realizan un aporte efectivo al país