Política 31-12-2021

Presidenta del Senado y multa a Lipigas: "Respuesta del Estado debe ser ejemplar”

Ximena Rincón aseguró que Fiscalía Nacional Económica también debe revisar el accionar de esta compañía, sancionada por la SEC por prácticas contra empresa maulina que vende gas a menor precio. “Hay que aplicar todas las atribuciones del Estado contra acciones que no sólo afectan a una empresa de menor tamaño, sino que el bolsillo de los habitantes de la región”, precisó la legisladora



La necesidad de que la Fiscalía Nacional Económica revise el accionar de Lipigas, compañía sancionada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, por prácticas contra una empresa maulina que vende gas a menor precio, formuló la Presidenta del Senado, Ximena Rincón González, quien recalcó que deben ejercerse todas las atribuciones del Estado contra acciones que no sólo afectan a una empresa de menor tamaño, sino que también la economía de miles de familias en la región.

“Valoro que la SEC haga su pega y sancione prácticas que no sólo afectan a una empresa, sino que a miles de personas que no pueden acceder a gas a precio justo. Por esto también tiene una arista relacionada con la libre competencia y es importante que la Fiscalía Nacional Económica también revise el accionar de Lipigas. Se deben aplicar todas las atribuciones del Estado contra este tipo de accionar, que finalmente pagan las personas más humildes. En este caso, la respuesta del Estado debe ser ejemplar”, dijo la parlamentaria.

Cabe señalar que, en medio de la campaña de alcaldes para vender gas a precio justo y así desafiar a las compañías que controlan este mercado, la SEC determinó que en el Maule, la segunda región más pobre de Chile, Lipigas realizaba una práctica que afectaba gravemente a una pequeña distribuidora regional, que vende bastante más barato.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles multó con $189 millones a Lipigas por no informarle a HN que tiene cilindros de esa empresa en sus bodegas, lo que constituye una obligación legal. Al no hacerlo, deja a la compañía local, que tiene cerca de 20 mil cilindros, con una cantidad muy reducida en circulación, lo que aumenta sus costos.

“Este tipo de hechos son inaceptables, porque buscan eliminar una competencia con malas prácticas, una competencia que por lo demás ofrece menor precio en un producto que los últimos años prácticamente ha duplicado su valor”, concluyó la legisladora.