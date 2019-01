Deporte 02-01-2019

Presidente albirrojo, Marcos Álvarez: “Estamos preocupados porque no hemos obtenido los recursos que nos permitan confirmar al cuerpo técnico

Muy delicada es la situación actual que vive Deportes Linares. En declaraciones formuladas al programa “Puro Deportes” de Radio Buena Nueva y a Diario El Heraldo, el timonel de los albirrojos Marcos Álvarez, señaló que como directiva están inquietos porque todavía no cuentan con los recursos económicos que les permita confirmar al director técnico: “de las empresas que el año pasado estuvieron (14) con nosotros, sólo cuatro nos han confirmado el apoyo. No tenemos un presupuesto cerrado, queremos ser muy responsables con los dineros, porque la verdad cuesta en Linares juntar los recursos”. “Más encima fuimos victimas de un robo cuando estábamos en la feria navideña, donde tenemos que decirlo no tuvimos la respuesta que esperábamos, ya que la campaña de socios que nos permite tener un ingreso fuerte para preparar la pretemporada no tuvo el éxito que deseábamos. Tuvimos 105 socios, que se inscribieron en 10 días a diferencia del 2018, que fueron 208 socios en 8 días, por lo tanto, el flujo de caja que tuvimos fue mucho menor y eso lamentablemente merma las arcas de la institución. Hemos sido testigos que la situación económica de la ciudad, no es buena, por eso no se atreven a aventurarse como sponsor”, agregó. No obstante, el dirigente agradeció la subvención municipal que es apoyada por el alcalde y el concejo municipal. “Con este panorama nosotros estamos abiertos a recibir recursos de quienes quieran apoyarnos. Por eso el próximo viernes vamos a realizar una asamblea, para buscar alguna forma que nos permita recibir mas apoyo en lo económico. Durante estos dos años junto a los colaboradores hemos sostenido un equipo en que lo que menos se ha hablado es de problemas financieros, no se le debe un peso ni a jugadores ni al cuerpo técnico, sólo estamos finalizando algunos compromisos con proveedores que nos quedan y eso nos tiene contentos. Claro que para este año 2019, viene muy complicado, por eso en esta asamblea buscaremos un mecanismo que nos permita integrar más ingreso de dineros”, advirtió. Álvarez, sostuvo que con la negativa situación económica que se vive hasta el momento es insostenible mantener un equipo en Tercera División “Nosotros no seremos irresponsables en cerrar en estos momentos un cuerpo técnico que la verdad no es mucho lo que se subió del año pasado si hablamos de Rubén Martínez, pero en lo personal no puedo faltarle el respeto al directorio, a los socios y a la institución. No queremos pasar lo que se vivió en años anteriores y ante ese panorama es difícil la situación. Nos hemos dado un plazo en la primera quincena del mes de enero, para dar a conocer al cuerpo técnico. Estoy esperanzado que lograremos conseguir un presupuesto que nos permita dar la pelea en el campeonato. Si no se puede vamos a mantener el mismo valor de la planilla de la temporada pasada”. Para la presente temporada en el campeonato de Tercera División se han propuesto tener un presupuesto de 90 millones de pesos, vale decir con un valor de la planilla entre 8 o 9 millones de pesos mensuales a contar de marzo. “Nos

confirmaron que el campeonato tendrá el mismo formato con 14 equipos , o sea ya hay un partido menos, por lo tanto esto nos hace cambiar el presupuesto y por eso estamos tratando de ser bastante

aterrizados en las negociaciones”. “Tenemos pensado comenzar la pretemporada en el mes de marzo, estamos con optimismo, porque creemos que los hinchas van a despertar para que nos apoyen y conformar un plantel que nos permita dar la pelea en un torneo que, sin duda será más competitivo que el del año anterior”, finalizó el presidente de los albirrojos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo