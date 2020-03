Crónica 17-03-2020

Presidente anuncia que número de contagiados por Covid-19 se duplicó y declara la Fase 4: Se cierran las fronteras



El Presidente Sebastián Piñera confirmó ayer que los casos de coronavirus se duplicaron en la jornada, pasando de 75 a 155 pacientes con contagio comprobados. Por lo anterior, declaró que Chile entró en Fase-4, es decir, la propagación generalizada del Covid-19.

"De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, hemos ingresado a la Etapa 4 de esta enfermedad. Esta es la etapa más compleja, sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla, es la etapa en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria de esta enfermedad", dijo el Mandatario.

En ese escenario, anunció además el cierre de todas las fronteras, ante las recomendaciones de la OMS, de grupos asesores de expertos y la experiencia de países "amigos". "Hemos decidido cerrar todas las fronteras, terrestres, marítimas y áreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga ni del personal asociado, de forma de garantizar el normal abastecimiento de los bienes y servicios en nuestro país. Esta medida regirá a partir del miércoles 18 de marzo", precisó. Y agregó que "los chilenos y los residentes extranjeros en Chile que provengan de lugares de alto riesgo podrán ingresar a nuestro país, sometiéndose a los procedimientos de la aduana sanitaria y a una cuarentena obligatoria de 14 días".

Respecto a la cuaretena, el jefe de Estado acotó que el Gobierno ya "está ejerciendo y continuará ejerciendo todas las facultades que le otorga la ley para perseguir a aquellos que no cumplan con las instrucciones que ha entregado la autoridad sanitaria y ponen irresponsablemente en riesgo la vida de los otros chilenos y los otros ciudadanos de nuestros país".

Con ello, recalcó que aquello implica la aplicación de las multas y de las penas de cárcel que establecen el Código Sanitario y el Código Penal. Junto a lo anterior, el Presidente expresó que se ha "solicitado colaboración" de las Fuerzas Armadas para que las medidas anunciadas se cumplan.

Por otra parte, Piñera precisó que "queremos asegurarles a todos nuestros compatriotas que la cadena de abastecimiento y la cadena de producción está funcionando con total normalidad".

"Por tanto, llamo a la calma y que no hay ninguna necesidad de sobre abastecerse", sentenció.

Respecto al instructivo presidencial, el Mandatario indicó que todos los funcionarios públicos mayores de 70 años y con enfermedades crónicas, "cuando las circunstancias así lo exijan, podrán desarrollar sus labores de trabajo desde su hogar".