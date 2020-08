Crónica 22-08-2020

Presidente de BancoEstado inspeccionó sucursal Linares para verificar atención a público



Una visita a la sucursal de BancoEstado de Linares, realizó ayer el presidente de la entidad, Sebastián Sichel, para verificar en terreno la operatividad y flujo de personas a dichas dependencias ubicadas en calle Independencia 402, esquina con calle Manuel Rodríguez.

Junto a autoridades del gobierno regional y provincial, conversó con las personas que protagonizan extensas filas cada día para poder ser atendidos, en medio de las medidas de prevención sanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus.

“Un desafío complejo, porque se están pagando millones de pesos en bonos y préstamos, así que un llamado también a la comunidad a que aprovechen las cajas vecinas y cajeros automáticos y, si realmente no lo necesita con tanta urgencia, dosificar para los días que correspondan más adelante ese giro”.

Precisó que “de los más de 8 millones de personas que retiraron su 10% del fondo de pensiones, 6 millones 200 mil lo giran en BancoEstado. Se han transferido sobre 5.8 millones de pesos, es un desafío también. Esperamos que se realicen los trámites on line, pero si tienen que venir a la sucursal, éstas 369 unidades, incluyendo los ServiEstado, atienden hasta las 16:00 horas”.

Sobre el cierre hasta el lunes de la sucursal Yerbas Buenas, por caso covid positivo, explicó que se está buscando personal para reabrirla, pero no están ajenos a lo que son otros lugares públicos de probable contagio.