Nacional 21-04-2018

Presidente de Colombia confirma que Chile se ofreció para ser sede de diálogos de paz con el ELN

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que Chile se ofreció para ser sede de las negociaciones de paz entre ese país y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que Ecuador decidiera bajarse del proceso. "Esta mañana me llamó el Presidente Sebastián Piñera de Chile y me dijo que Chile se ofrece con entusiasmo para ser sede de esas conversaciones con el ELN ahora después de que el Ecuador decidió que no iba a continuar", sostuvo el Mandatario colombiano. Santos agregó que "lo mismo hizo Brasil, lo mismo hizo Cuba, lo mismo Noruega. Estamos en este momento decidiendo cuál es el próximo paso a seguir". Chile, Brasil, Cuba, Noruega y Venezuela son los países garantes en el proceso de paz iniciado en febrero de 2017 en Ecuador. Esto, luego del éxito tras las negociaciones del Gobierno de Santos con las ya desaparecida guerrilla de las FARC. Sin embargo, el Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció esta semana el retiro de Ecuador de los diálogos hasta que el ELN deje de llevar a cabo actos terroristas. La decisión de Moreno surgió luego de que tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio fueran secuestrados y posteriormente asesinados por una facción disidente de las FARC en la zona fronteriza con Colombia. Ahora, queda saber dónde continuarán los diálogos con el ELN, en vista del apuro existente por las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 27 de mayo.