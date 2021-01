Crónica 20-01-2021

Presidente de Comisión Salud del Consejo Regional: “Es preocupante la cantidad de contagiados en el Maule”



Con preocupación vemos como los casos de Covid-19 en Chile y en nuestra región muestran un deterioro total .Las nuevas cepas se han triplicado desde fines de noviembre a la fecha .Hemos visto un incremento de camas UCI y ya la autoridad ministerial llama al sector privado a apoyar con un porcentaje a esta necesidad, y por otro lado vemos además un alza en los fallecimientos por coronavirus”, dijo Edgardo Bravo, presidente de la Comisión Salud del Consejo Regional.



“La población parece ser que no entendió o no quiere entender que estamos en pandemia y que las medidas sanitarias son para cumplirlas. Lejos de ello vemos a una parte de la población juvenil que se revela ante el confinamiento y hace caso omiso de las recomendaciones. Así, con este panorama, se ve ensombrecido el futuro y mucho me temo que las cifras seguirán aumentando, y capaz que no tengamos un soporte sanitario fuerte en cantidad y en calidad ya que hay muestras de cansancio y de falta de recursos en la primera línea porque sus esfuerzos tampoco se ven reflejados en una comunidad que no colabora”, agregó.



Bravo hizo un llamado al gobierno para acelerar la cobertura de la vacuna en la población objetivo y poder comprar a la brevedad, de acuerdo a la disponibilidad de stock en el extranjero, la cantidad requerida para vacunar a todos los chilenos.