Política 26-12-2018

Presidente de Evópoli: "no se puede relativizar la violación a los derechos humanos"

El presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, deslizó duras críticas contra el pinochetismo, línea ovacionada por la diputada de RN, Camila Flores, y que desde el Gobierno calificaron como "parte de la diversidad" de Chile Vamos.

En conversación con La Tercera, el dirigente aseguró que "detrás del pinochetismo hay una historia de una dictadura que violó los derechos humanos".

"En Chile Vamos no se puede relativizar la violación a los derechos humanos. Nosotros somos demócratas. No nos gustan las dictaduras", arremetió.

Para Larraín Matte "Chile Vamos es un proyecto de centroderecha, es un proyecto comprometido con la democracia y con los DD.HH., y eso es también una definición de Evópoli desde su nacimiento".

"Por lo tanto, aquellos que relativizan los DD.HH., no comparten los principios de Chile Vamos; aquellos que extreman posiciones políticas, se salen del marco de proyecto político que estamos desarrollando como Chile Vamos", puntualizó.

El dirigente de Evópoli precisó que "las personas tienen la libertad para pensar y decir lo que quieran. Ahora, si tú eres parte de Chile Vamos, tú tienes que compartir ciertos mínimos comunes. Y si por pinochetismo vamos a comprender el apoyo a lo que fue una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos, bueno, eso no es parte de Chile Vamos".

Larraín también descartó cualquier posibilidad de diálogo con José Antonio Kast.