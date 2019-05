Crónica 08-05-2019

Presidente de Fedefruta tras la gira presidencial: “El empresario chino quiere acercarse directamente al productor chileno”



Jorge Valenzuela, presidente del gremio frutícola, no solo celebró la ratificación del ingreso de las peras chilenas a China y el avance en los protocolos para la apertura de los cítricos. “La cultura china nos propone un nuevo paradigma respecto a la compra de fruta y de muchos otros productos, por lo que fue tremendamente relevante que la comitiva chilena tuviese un representante de los fruticultores”, afirmó el dirigente.



"Con esta visita a China con el presidente Sebastián Piñera, el productor de fruta chileno ha salido muy fortalecido", dijo el presidente de Fedefruta Jorge Valenzuela Trebilcock sobre la importancia de la última gira presidencial al Gigante Asiático y de la cual fue parte de la comitiva.



Aquello, porque no solo se confirmó la apertura para las peras chilenas a este mercado, o se avanzó para el eventual ingreso para los cítricos, sino que además se puso oficialmente de relieve el papel trascendental que juegan los productores de fruta ante los ojos de los empresarios chinos.



"La cultura china nos propone un nuevo paradigma respecto a la compra de fruta y de muchos otros productos, por lo que fue tremendamente relevante que la comitiva chilena tuviese un representante de los fruticultores", comentó el líder gremial. "Por idiosincrasia, el importador chino quiere acercarse directamente al productor para hacer negocios, algo muy distinto al modelo norteamericano que pone un agente o distribuidor entre ambos, y eso hace que hace que estemos más cercanos al comprador directo".



Durante la gira, el presidente de Fedefruta sostuvo diversos encuentros con el embajador de China en Chile, Xu Bu, y el embajador chileno en China y Mongolia, Luis Schmidt Montes (ex timonel del gremio), además de con empresarios de ambos países y miembros de la comitiva que profundizaron las relaciones de nuestro país con China y Corea. "Es muy alto el nivel con el que se están manejando las relaciones exteriores de Chile a beneficio de nuestros sectores productivos, y eso nos llama a seguir avanzando en el desarrollo de productos para los mercados asiáticos", comentó Valenzuela.