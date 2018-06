Nacional 16-06-2018

Presidente de la FECh suspendido por tres meses por supuesto encubrimiento de acoso laboral a funcionaria

Esto luego que una comisión investigadora indagara el rol que jugó Alfonso Mohor en una supuesta denuncia ocurrida el año pasado, cuando lideraba el Centro de Alumnos de Ingeniería.

Alfonso Mohor, fue suspendido durante tres meses de sus funciones. Esta decisión se da luego de que el también vocero de la Confech fuera acusado por encubrir un supuesto acoso laboral a una funcionaria de la casa de estudio el año pasado, cuando Mohor era presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería. Consultado por Emol, Alfonso Mohor aseguró que las supuestas acusaciones tiene que ver "con una situación donde una funcionaria del centro de estudiantes se vio afectada". Según él, la sanción se da en medio de la investigación que realiza el pleno de la Fech para determinar si efectivamente hubo un encubrimiento por parte de Mohor. Además, dijo que la investigación en su contra se generó por "una solicitud del centro de estudiantes de ingeniería de este año, que ha tenido una serie de problemas con la actual presidencia de estudiantes", agregando "han mostrado sus ganas de entorpecer nuestro trabajo más que realmente hacer justicia". "Lamentablemente está decisión del pleno de la federación no se hace cargo de la preocupación de fondo, que yo creo que es compartida, con respecto a la funcionaria", agregó. Mohor añadió que considera la acusación es "injusta", ya que "hay una serie de irregularidades en el proceso, lo digo porque no se respeta los estatutos de la federación y se utiliza una serie de cuestiones tendenciosas para presentar las situaciones. Lamento mucho ver que los intereses de algunos grupos terminan por pasar por sobre la institucionalidad organizativa que tenemos". Futuro de la Fech Lamentó además que que se "esté preocupando más por una lógica punitiva y no tanto reparatoria. En ese sentido, asumo una responsabilidad en torno a mi discapacidad frente a ciertas situaciones que se pudieron dar durante el año pasado". Asimismo, aseveró que esto tiene "una serie de implicancias para la organización estudiantil muy complejas, hay una tarea muy importante que es lograr salir de esto fortalecidos". Consultado sobre quién asumirá la presidencia durante estos tres meses o cuáles son los próximos pasos a seguir, el ahora ex presidente FECH aclara que "hay varias cosas respecto a qué es lo que va a pasar que aún no están resueltas".