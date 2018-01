Crónica 04-01-2018

Presidente de los municipios del Maule pide trabajo en terreno y contacto con la ciudadanía de próximas autoridades regionales

Ante la conformación del gabinete que acompañará la gestión del electo Presidente Sebastian Piñera a partir del próximo 11 de marzo, tema que hoy concita la atención de los distintos partidos que forman parte de Chile Vamos, el Presidente de la Asociación de Municipios del Maule y Alcalde de Pelarco Bernardo Vásquez, señaló que más allá de cualquier consideración partidista deben ser autoridades comprometidas con la región y el país.

En ese sentido, el edil puntualizó que las personas que asuman un cargo de confianza del Presidente, ya sea Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Seremis y jefes de servicios públicos, entre otros, deben tener como sello el trabajo en terreno, en contacto con la ciudadanía y con las respectivas autoridades comunales.

En ese aspecto, el alcalde Pelarquino, recordó que hace más de 4 años, que un intendente, entre otras autoridades regionales, no visitan la comuna, en circunstancias que han sido invitadas a numerosas actividades.

A juicio de la autoridad, se trata de un tema de discriminación política, por cuanto en la vecina comuna de San Rafael al menos el año pasado hubo un desfile de Ministros y autoridades regionales.

Precisó, que las autoridades que gobiernen en la Región a partir de marzo no deben actuar con ningún sesgo, por cuanto quienes se afectan son los habitantes de las comunas.

“Un intendente tiene que trabajar con los 30 municipios de la Región del Maule. Más de 4 años y medio que un intendente no va a la comuna. Hemos inaugurado proyectos emblemático como un moderno Jardín Infantil, donde uno piensa que llega el Intendente y las autoridades a quienes se invita, y la verdad es que allí uno se siente tremendamente abandonado por todas las autoridades del estamento a nivel regional. Lamentablemente los gobiernos actúan en ocasiones de una manera ideológica más allá de una perspectiva de política pública, o desde la perspectiva de decir que aquí somos todos somos iguales, más allá de un color político”, indicó el alcalde Vásquez.

Agregó, que muchas veces durante esta administración que ya termina su gestión y por el hecho de ser de la oposición, al margen de no ser visitado por las autoridades regionales, muchos proyectos no recibieron financiamiento estatal. Ello no es una ofensa al alcalde, es una falta de consideración a las necesidades de la población, agregó.

Por tanto, reiteró que bajo esta perspectiva y siendo el próximo Presidente de su misma línea política seguirá denunciando todo acto de discriminación, por cuanto dijo hoy el mundo rural está absolutamente invisibilizado.