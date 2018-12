Política 19-12-2018

Presidente de RN se refiera a apoyos a Pinochet entre las filas del partido

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, se refirió a los dichos de la diputada Camila Flores durante el último Consejo General del partido, donde sostuvo públicamente ser “pinochetista” y no tener problemas en proclamarlo.

“A mí me complica que me cambie el foco del Consejo General que estaba tan bonito, estábamos hablando de la diversidad justamente, pero está bien… En Renovación (Nacional) siempre ha habido pinochetismo, eso no es ningún misterio“, sostuvo el dirigente ante una consulta periodística, consignó Cooperativa.

“No creo que (los pinochetistas) hayan estado durmiendo. Siempre ha sido tema dentro de los consejos que un sector es pinochetista. Eso es así, pero con todos hemos conversado y puede haber pinochetismo, pero no hay duda de que hay condena absoluta a las violaciones a los derechos humanos“, aseguró.

Requerido acerca de cómo es posible compatibilizar ambos elementos, el diputado señaló: “¿Para qué me pide a mí que haga de abogado de terceros?”