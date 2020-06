Nacional 11-06-2020

Presidente del Colmed Valparaíso teme una "olla de presión" con las cuarentenas



El presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso, Ignacio de la Torre, comentó en Cooperativa el anuncio de cuarentena para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar y sugirió que si el Estado no acompaña esta decisión de otras medidas y "encerramos a la gente en sus domicilios, lo que vamos a tener es una olla de presión".

"¿Qué ocurre cuándo tú haces una cuarentena y tienes una toma o un campamento importante, como el Felipe Camiroaga, que es el más grande Chile?, ¿qué pasa con las personas que están ahí? ¿Cómo hace una persona que vive en un campamento, que tiene un empleo informal y es el sostenedor de una familia?", cuestionó el profesional en Lo Que Queda del Día.

De la Torre añadió que "esa persona va a tener que salir igual, porque más que al virus, le teme al hambre, le teme a no poder alimentar y subsistir con su familia. Eso hace que donde hay extrema pobreza, la cuarentena tiene un impacto complejo, porque muchas veces lo que termina siendo es que dejamos a estas personas abandonadas a su suerte".

"Si el Estado no logra llegar a ellos con alimentación, con hidratación, con asistencia y con servicios sanitarios, asistencia de seguridad y conectándolos, generando un tejido social para apoyarlos, la cuarentena, lejos de funcionar, termina generando que una persona pueda contagiar a su familia y su entorno cercano", agregó.

"La cuarentena debe ir acompañada de un conjunto de medidas que permitan que las personas realmente se puedan quedar en su casa, porque, de lo contrario, los estás obligando por el imperio de la ley, los estás sancionando si salen, pero no los estás ayudando a quedarse ahí", complementó.