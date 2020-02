Política 02-02-2020

Presidente del CPLT califica de “exposición desproporcionada de datos personales” publicidad del padrón electoral



Tras la publicación del Padrón Electoral Auditado para la votación del plebiscito constituyente el pasado lunes por parte del Servicio Electoral (SERVEL), el Consejo para la Transparencia (CPLT) planteó que se trataba de “una exposición desproporcionada” de datos personales, ya que a juicio de la entidad parte de la información difundida no sería justificable desde la perspectiva de la finalidad declarada que es el control social de procesos eleccionarios y plebiscitarios.

Al respecto, el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, enfatizó que la publicidad dada a algunos de los datos de los electores -cuyo acceso quedó disponible en línea- no serían necesarios para fines electorales, como ocurre con el domicilio y el sexo de los votantes. “Si bien el Servicio Electoral requiere del domicilio particular, a efectos de determinar la circunscripción electoral de cada persona, la publicación de dicho dato no contribuye a ejercer un mayor control social”. Lo mismo planteó Jaraquemada con respecto al sexo de las personas “sobre todo teniendo en consideración que actualmente las mesas receptoras de sufragio ya no se encuentran divididas entre hombres y mujeres”, dijo Jaraquemada.

Ante ello, el titular de Transparencia hizo un llamado a revisar la legislación y disponer la reserva de parte de los datos personales, sugiriendo cambios en el tratamiento de esta información para que sea proporcional a los fines que se buscan con su publicación que es colaborar con la transparencia de procesos democráticos.