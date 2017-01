Política 27-01-2017

Presidente del PR acusa a Piñera de “utilizar dolor de las víctimas” por incendios forestales

El Presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, cuestionó al ex presidente Sebastián Piñera por “la utilización del dolor ajeno de las víctimas”, en relación al protagonismo que ha buscado en medio de la emergencia por incendios forestales en el país.

A juicio del timonel “no puede haber un aprovechamiento político de esta situación, ni utilización del dolor ajeno de las víctimas. Luego vendrá tiempo para que el Ministerio Público con su investigación establezca causas penales a las personas que pudieran haber infringido normas”.

“No puede haber una intromisión en lo dolor de las personas. Por eso no nos parece que el ex presidente Piñera en reuniones paralelas con alcaldes, genere realidad al margen de las medidas de protección civil que el país desarrolla. Eso no pone el acento en apagar los incendios. Hoy la prioridad es controlar los incendios y eso lo hacen las Fuerzas Armadas, Bomberos, Conaf”, expresó.

En opinión de Velasco, es bueno que el mundo privado quiera colaborar en estas situaciones y no puede haber “mezquindad” a la hora de recibir esta ayuda, “pero el mundo político no puede hacer un aprovechamiento o una utilización de esta situación. Tenemos que colaborar. El protagonismo es para quienes tienen responsabilidad de enfrentar esto”.

“Necesitamos una alianza público-privado, medidas de protección civil por parte del Gobierno para enfrentar esta emergencia. Y a partir de ahí una profunda revisión de la institucionalidad que tiene nuestro país para enfrentar los incendios forestales. El rol de la Conaf, los municipios, hacer alianzas con los gobiernos regionales. Bomberos es una institución vital que requiere más infraestructura, recursos y capacitación”, finalizó.