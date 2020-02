Política 28-02-2020

_Presidente del Servel explicó regulación al financiamiento de campañas

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, explicó en Cooperativa las medidas de regulación al financiamiento de campañas del plebiscito.



En entrevista con El Diario de Cooperativa, Santamaría señaló que "esta es una situación bastante especial, es un plebiscito que se reguló de manera muy rápida en tiempo muy breve, era necesario hacerlo así (...). Tiene características diferentes a lo que conocimos en la ley que reguló tanto los aportes como los gastos en materia electoral. En este caso no hay candidaturas".



Para los partidos políticos "nosotros tenemos supervisión, vamos a controlar y estamos controlando. Es más, fuimos más allá de la ley", explicó el presidente del Servel: "Dictamos un instructivo y que es conocido por todos los partidos, donde vamos a preocuparnos que se cumpla".



Fiscalizaremos que "no haya donaciones que no tengan origen nacional, que no haya aporte de empresas y que los afiliados cumplan con el límite o tope máximo que tienen de aporte, que son 500 UF anuales", añadió.



Patricio Santamaría indicó que las posibles campañas por el Apruebo o Rechazo "de personas naturales y de otro tipo de organizaciones está desregulado, y ahí es donde hay que llamar a la responsabilidad".