Nacional 02-09-2018

Presidente ejecutivo de Codelco y precio del cobre: Lo peor de la volatilidad pudo haber pasado

Luego de presentar los excedentes de Codelco -que subieron un 25% hasta los US$1.235 millones en primer semestre- su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, entregó un optimista panorama respecto del precio del cobre a largo plazo, asegurando que lo peor de la volatilidad ya pasó. "Para los próximos meses seguimos con la volatilidad, con la incertidumbre en el precio del cobre, pero yo personalmente creo que, no sé si es una mirada optimista, lo peor pudo haber pasado en cuanto a la volatilidad. Hoy día el precio del cobre está levemente sobre los 2,70 dólares. En el corto plazo, de aquí a fin de año, probablemente estemos en valores como los que estoy señalando", aseguró.

El mandamás ejecutivo de la estatal afirmó que "esperamos que en los próximos meses, este tema, esta conversación de los aranceles con China también termine. Por el momento los analistas no ven, a menos que la economía china se relentice, impacto en el mediano y largo plazo, por eso creemos que la demanda por cobre va a seguir firme, porque está ligada a la calidad de vida de los ciudadanos". Explicó que la fortaleza se fundamenta "en los cambios de la sociedad, especialmente de aquellos grandes consumidores de nuestro cobre, básicamente China y algún otro país del Asia, en que van a seguir invirtiendo en urbanizar, generar infraestructura a su gente, en que van a seguir combatiendo el uso de energías diferentes a la electricidad, para poder efectivamente enfrentar el problema de la polución". En ese sentido, Pizarro dijo que "con eso aparecen enormes expectativas y necesidades para el precio del cobre. Raya para la suma, probablemente en los próximos dos o tres años va haber déficits de la oferta que no van a poder ser capaces de satisfacer la demanda, y eso debería implicar la vuelta en el precio del cobre a valores en torno, o levemente superiores, a los 3 dólares por libra".