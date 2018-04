Política 12-04-2018

Presidente Piñera: "Carabineros descuidó su principal labor que es proteger a los ciudadanos"

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó duras críticas con la crisis que enfrenta Carabineros tras los sucesivos casos que han golpeado a la institución.

En conversación con Bienvenidos de Canal 13, el mandatario fue consultado por la periodista Monserrat Álvarez no sólo por casos mediáticos como el Pacogate o la Operación Huracán, que afectan a la cúpula del cuerpo uniformado.

También lo instó a responder por el caso de Carabineros de a pie que han sido vinculados con bandas de narcotráfico y robos.

"Carabineros descuidó su principal labor, que es la de proteger a los ciudadanos", lamentó el Presidente.

En su diagnóstico, Piñera explicó que "antes los delincuentes eran personas aisladas e improvisadas, hoy son bandas, pandillas organizadas, con armamento de guerra, con financiamiento, más jóvenes, más violentos, no respetan a nada ni a nadie. Y Carabineros no estaba preparado para enfrentar eso".

"Como el problema es muy profundo, en lugar de seguir elucubrando y teorizando, tenemos que actuar", añadió el mandatario.