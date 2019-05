Política 02-05-2019

Presidente Piñera defendió controversial viaje a China

Sebastián Piñera reiteró que sus hijos viajaron en la gira presidencial a China costeando todos los gastos y aseguró que ninguno de los dos participó de actividades oficiales, sólo en una reunión informativa con empresas tecnológicas chinas y “de oyentes”.

"El financiamiento total del viaje corre por cuenta privada y no significó costo alguno para el Estado", dijo ante la prensa, sin permitir preguntas.

"Soy presidente de Chile las 24 horas, los 365 días del año y también soy marido, padre de cuatro hijos y abuelo de once nietos. Y me siento muy orgulloso de Chile y también de mi familia", agregó.

Pese a que insistió que sus hijos no habían "cometido irregularidad alguna", el mandatario informó que le encomendó a Cancillería la elaboración de un protocolo para regular “la forma en que deben integrarse las delegaciones que acompañan al presidente en sus giras internacionales".

Además, Piñera afirmó que las críticas nacieron por la confusión entre la empresa de sus hijos (Kauai Labs SpA) y una firma estadounidense (Kauai Labs) dedicada a la robótica. "No sé cuáles fueron las intenciones. Pero a partir de esos errores tejieron todo tipo de hipótesis sin ningún fundamento", dijo.