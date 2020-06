Política 25-06-2020

Presidente Piñera destaca la importancia del respeto a la Constitución





El Presidente de la República, Sebastián Piñera, destacó la importancia del apego a las leyes y la Constitución y anunció un perfeccionamiento de las normas de admisibilidad en el Congreso para asegurar que toda iniciativa se ajuste a los pilares fundamentales de la República democrática y del Estado de Derecho.

El Mandatario señaló que, en los últimos tiempos, han proliferado mociones de parlamentarios que se tramitan en el Congreso, que pudiendo estar bien inspiradas, son inconstitucionales porque no respetan las atribuciones que la Carta Magna otorga al Congreso Nacional, y que los parlamentarios juraron o prometieron cumplir.

El Jefe de Estado agregó que, además de utilizar todos los instrumentos que la propia Constitución otorga para hacer respetar y cumplir las leyes, en los próximos días convocará a un grupo de ex parlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley, de forma de evitar que progresen mociones que no respetan la Constitución.

Finalmente, hizo un llamado a todos quienes tienen cargos de responsabilidad a trabajar unidos para superar los difíciles momentos que se enfrentan.