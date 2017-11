Política 10-11-2017

Presidente Piñera entrega fuerte respaldo al candidato a diputado Felipe Cisternas

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera entregó un fuerte respaldo al candidato a diputado de RN por el Maule Sur, Felipe Cisternas.

El ex Presidente de la República señaló su convicción que el abogado será electo parlamentario por las provincias de Linares y Cauquenes (distrito 18) en el marco de su visita a la zona, el miércoles último.

“Conozco a Felipe Cisternas hace muchos años, conozco a su familia y sé de su vocación de servicio, compromiso y cercanía con la gente”, dijo Piñera.

Enseguida indicó que para el Maule sur se requieren nuevos liderazgos y rostros: “Felipe Cisternas tiene un gran amor por el Maule y estoy seguro que será un gran diputado por esta región”.

En tanto el postulante a la Cámara Baja, Felipe Cisternas expresó su optimismo en torno a la elección del 19 de noviembre. “Se ha roto mucha de mi publicidad. Eso no me atemoriza, al contrario me pone feliz. Hay un sector que está muy nervioso con mi candidatura. Hemos ido creciendo día a día y RN volverá a tener su diputado en el Maule Sur”, afirmó.



FOTO: El postulante a diputado de RN, Felipe Cisternas, junto al candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en la Plaza de Armas de Linares.