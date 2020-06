Política 17-06-2020

Presidente Piñera firma proyecto que amplía ingreso familiar de emergencia



El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó ayer el proyecto de ley que amplía el Ingreso Familiar de Emergencia con más recursos para más familias de todo Chile.

El programa, parte del acuerdo transversal promovido por el Presidente por la protección social y la recuperación del empleo, cambia su diseño para actuar como un complemento a los ingresos actuales del grupo familiar. Esto abarca tanto a hogares que no tienen ingresos formales como a los que tienen algunos ingresos formales e incluye a familias con otros beneficios como la ley de protección del empleo, el seguro de cesantía, el apoyo a trabajadores independientes y a las personas que cobran pensiones contributivas y no contributivas.

La iniciativa aumenta el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia de $65.000 a hasta $100.000 por persona, en caso de no contar con ningún ingreso formal. De esta manera, el ingreso de una familia de cuatro personas aumentará de $260.000 a $400.000.

En caso que la familia tenga ingresos formales, el beneficio será lo que le falte para alcanzar el umbral de $100.000.

El monto máximo de complemento se mantendrá constante durante junio y julio y su aplicación posterior dependerá de las condiciones económicas y sanitarias.

Además, se aumenta la cobertura, llegando hasta el 80% de mayor vulnerabilidad en el corto plazo, mientras antes se llegaba al 60%. De esta manera, se aumenta el número de beneficiarios a más de 2,1 millones de familias y más de 5,6 millones de personas.

Fue despachado al Congreso para su rápida discusión en ambas cámaras.