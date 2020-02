Política 26-02-2020

Presidente Piñera promulgó la reforma tributaria





El Presidente Sebastián Piñera promulgó este martes la reforma tributaria, que permitirá recaudar 2.200 millones de dólares.

En la ceremonia realizada en La Moneda, el Mandatario valoró los impuestos a las plataformas digitales y la existencia de un régimen integrado para las pymes.

Piñera destacó la importancia de los acuerdos y condenó los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas, mientras que en materia económica llamó a la responsabilidad fiscal en el actual contexto social, financiando gastos permanentes con ingresos permanentes.



"Yo sé que algunos creen que el crecimiento económico no es un elemento central. Yo quiero discrepar con ellos, no se puede redistribuir si al mismo no tiempo no estamos creando más riquezas y más oportunidades. Lo que es sano es que los gastos permanentes se financien con ingresos permanentes, porque de esa manera somos capaces de enfrentar una situación especial como la que hemos vivido, sin comprometer, sin hipotecar el futuro de nuestro país", dijo el Presidente.

En esa línea, el Mandatario advirtió que "la historia está repleta de experiencias que, por no considerar este principio, lograron tener algunos beneficios en el corto plazo a costa de grande costos en el mediano y largo plazo".

Briones descartó una nueva reforma tributaria

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartó la posibilidad de una nueva reforma tributaria durante este gobierno.

"Nos parecería bien poco serio estar haciendo reformas tributarias todos los días. Acá hay que detenerse por un segundo, no estamos siendo dogmáticos en esa dirección, pero estamos diciendo que nos detengamos un segundo a pensar bien, a evitar seguir con parches y a tener una reflexión de largo plazo que es lo que el país nos exige", indicó el jefe de la "billetera fiscal".

Briones apuntó más bien a una revisión de las partidas de gasto tributario, lo que allega recaudación, pero con un compromiso de una baja de tasa.

En la cita participaron dirigentes empresariales, como el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, aunque contó con una escasa presencia opositora, solo con el diputado Pablo Lorenzini (DC).

El empresario fue en la misma línea que el ministro Briones, destacando que es "poco razonable estar ya anticipando una nueva reforma tributaria. Eso no genera condiciones de estabilidad para que los agentes económicos puedan emprender decisiones de inversión".

"Habiendo dicho eso, esas decisiones de inversión se van a dar con mucha mayor facilidad en una democracia sana, en una sociedad sana, que resuelve sus problemas con diálogo, que no polariza el debate, que no ve como legítimo el uso de la violencia para lograr cambios", afirmó el miembro del millonario Grupo