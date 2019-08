Crónica 03-08-2019

Presidente Piñera refuerza plan de desarrollo rural en el Día del Campesino

Los principales ejes estratégicos que conforman la Política Nacional de Desarrollo Rural que implementa el actual gobierno, fueron el foco central de las palabras del Presidente Sebastián Piñera al encabezar el acto de conmemoración del Día del Campesino. El mandatario enfatizó que esta estrategia sectorial requiere de acciones que promuevan la asociatividad de los pequeños agricultores, la agregación de valor a sus productos, la tecnificación del riego que además de duplicar la superficie regada del país, permite enfrentar el cambio climático.

El presidente abordó estas materias en el marco de la actividad realizada en el Liceo Agrícola San José de Duao en la comuna de Maule, que encabezó junto al Ministro de Agricultura, Antonio Walker, y el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, además de autoridades regionales, comunales, dirigentes de las organizaciones campesinas de representación nacional y pequeños agricultores.

“La asociatividad es fundamental, porque la inmensa mayoría de nuestros agricultores son pequeños y tienen grandes dificultades para acceder al crédito, a las tecnologías, a los mercados. La mejor manera de superar esas dificultades es asociándonos, la unión hace la fuerza”, dijo en su intervención el mandatario. Agregó que hacer de Chile una potencia agroalimentaria permitirá generar iguales oportunidades de desarrollo para quienes nacen en el campo o en la ciudad. Para ello, aumentar la superficie de riego y agregar valor a la producción de la pequeña agricultura es un reto que permitirá duplicar el potencial productivo del país como también obtener mejores precios y mayores ingresos para las familias campesinas.

“En el mundo rural está lo mejor de nuestro país: ahí está el alma de Chile, las tradiciones. Los valores que han hecho de nuestro país, el Chile que hoy tenemos: esfuerzo, trabajo, compañerismo y sacrificio, como características”, resaltó.

Por su parte, el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, señaló que “si no hay agua no hay agricultura. En INDAP tenemos instrumentos para que los pequeños agricultores dispongan de mejor manera del recurso a través de Proyectos de Riego Intrapredial, Proyectos de Riego Asociativo, regularización de derechos de aprovechamiento de agua y riego tecnificado”. Destacó que el Presidente expuso con claridad la importancia del trabajo conjunto en la pequeña agricultura e “INDAP está trabajando en ello y apoya su formación a través de distintas formas como cooperativas u otras”.

Carlos Recondo recalcó que asociativamente pueden “desarrollar mejor aquellos rubros que llevan adelante, vinculándose directamente con los mercados. El Plan de Desarrollo Rural promueve las mismas oportunidades en el mundo rural y en el urbano”.

PRESENTE ESPECIAL

“Orgullosa de mi trabajo y de poder entregarle personalmente al presidente este regalo que fue confeccionado con mucha dedicación” se declaró la artesana textil Rosa López. Ella es usuaria de Indap Longaví y obsequió al mandatario una bufanda y una boina de lana de oveja, tejidas a telar. Todo el trabajo que realiza lo ejecuta ella misma: cría sus ovejas, las esquila, lava, hila y tiñe con tinturas naturales la lana que utiliza. “Para realizar este trabajo dediqué varios días y me alegra que mi trabajo, como el de muchas otras creadoras y artesanas, sea conocido y valorado”, señaló.