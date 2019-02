Crónica 09-02-2019

Presidente PPD cuestiona crecimiento de la región y aboga por un puerto y aeropuerto

El ex diputado y actual timonel regional del Partido por la Democracia PPD Guillermo Ceroni, reiteró que la región del Maule tiene un enorme potencial para desarrollarse y aunque se han dado pasos significativos en el ámbito del desarrollo agrícola, ello no es suficiente.

A su juicio, un potente desarrollo de la región, no será posible mientras no se cuente con la infraestructura adecuada que permita potenciar el rubro exportador.

“Para ello es de gran importancia el tener un puerto en Constitución, hacer realidad, algo soñado, y que existió en el pasado, y que puede volver a ser realidad. Las dificultades técnicas que se ha dicho que impediría realizarlo, por las características del mar, estoy cierto que pueden solucionarse con los medios y conocimientos de hoy. Igualmente es necesario contar con un aeropuerto”, dijo Ceroni.

En esta región hemos carecido de un liderazgo que logre realizar planes audaces para el desarrollo. “Tenemos gente capacitada, tenemos personas con mentalidad emprendedora, tenemos conocimientos de gran nivel en nuestras Universidades, todo lo cual puede permitir hacer un enorme aporte en ideas para el desarrollo regional”.

Para aunar todo esto debe existir un liderazgo potente y ello no ha existido, y con ello las capacidades, el conocimiento, se dispersa perdiéndose la posibilidad de realizar un trabajo concertado en favor de la región y su desarrollo. Personas de gran capacidad, que quieren aportar, no son consideradas y con ello todos perdemos“.

Igualmente señaló, que no se logrará obtener impacto potencial del Paso del Pehuenche, en la medida que no desarrollemos planes de infraestructura que permitirían un desarrollo más real y efectivo.