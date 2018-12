Política 06-12-2018

Presidente Sebastián Piñera nombra a nuevo Subsecretario del Deporte

El Presidente Sebastián Piñera ha nombrado esta mañana como nuevo Subsecretario del Deporte a Andrés Otero Klein, quien asume en reemplazo de Kael Becerra y se integrará al equipo de trabajo de la Ministra Pauline Kantor.

El subsecretario del Deporte es periodista de la Universidad Diego Portales, tiene un MBA en Sport Management por la Universidad Europea de Madrid y un Diplomado en Gestión Deportiva de la misma universidad.

Desde 2012 y hasta el momento de este nombramiento, se ha desempeñado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cumpliendo funciones como Jefe de Comunicaciones, Asesor en Gestión y Operaciones, y finalmente asume como Coordinador Nacional del Departamento Estadio Seguro de la Subsecretaría del Interior.

En sus responsabilidades en el Gobierno de Chile, el nuevo subsecretario del Deporte integró los equipos de trabajo que coordinaron los siguientes eventos deportivos realizados en nuestro país: Copa América (2015), Campeonato Mundial Sub 17 (2015), Campeonato Sudamericano Sub 17 (2017) y Copa América Femenina (2018); además de los comité que en la actualidad organizan la Final de la Copa Libertadores (2019) y el Campeonato Sudamericano Sub 20 (2019).

El Presidente Sebastián Piñera agradece el trabajo, lealtad y compromiso del ex Subsecretario Kael Becerra, y le desea éxito a la nueva autoridad en los desafíos y responsabilidades que asume en el Ministerio del Deporte.