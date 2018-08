Crónica 11-08-2018

Presidente Sebastián Piñera realizó su primer cambio de gabinete

El Presidente Sebastián Piñera realizó su primer cambio de gabinete de su segundo mandato a los 151 días de asumir, sacando a los titulares de las carteras de Educación y Cultura.

Por su parte Gerardo Varela deja el Mineduc y la secretaría de Estado será asumida por Marcela Cubillos, ministra de Medio Ambiente, cuyo puesto será cubierto por Carolina Schmidt, gerente general de medios de Copesa y ex ministra del Sernam y Educación en el primer gobierno de Piñera.

La titular de Cultura, Alejandra Pérez, fue reemplazada por Mauricio Rojas, ex militante del MIR que se desempeñaba como autor de los discursos del Presidente.

En especial, la situación del ex ministro de Educación, Gerardo Varela, según analistas políticos, era insostenible luego del complicado periodo que tuvo este último en la cartera, con desafortunadas frases que le terminaron costando el cargo.