Política 11-11-2020

Presupuesto 2021: Senadora Rincón llama al Gobierno a elevar per cápita





Dijo que el incremento, de poco más de 160 pesos, resulta insuficiente para la alta demanda que tiene la Atención Primaria de Salud.





Como insuficiente para la magnitud de las tareas que debe afrontar la Atensión de Salud Primaria (APS) municipal, calificó la Senadora y precandidata presidencial del Partido Demócrata Cristiano, Ximena Rincón, el incremento de 162 pesos ofrecido por el Gobierno.

La parlamentaria sostuvo que los siete mil 737 pesos que recibe la APS por cada paciente inscrito y atendido en sus registros, debiesen incremantarse en al menos un diez por ciento.

“La verdad es que se trata de un incremento demasiado bajo dada la alta demanda que tiene la Atención Primaria de Salud. Sabemos que hay múltiples peticiones de aumento presupuestario, pero en época de pandemia no parece prudente apretar el cinturón en salud”, dijo la legisladora

Añadió que más de 12 millones de chilenos se atienden en la APS, cifra que debiera aumentar dado los indicadores de desempleo que hace que muchas personas que antes no se atendían en la Atención Primaria de Salud, ahora si lo hagan.

“Sabemos que hay preocupación en los gremios de la salud por esta realidad y entendemos que están avanzando en una paralización no para que le eleven los sueldos, sino que la cantidad de recursos que reciben para atender a sus pacientes. Y una paralización no es una buena noticia, menos en medio de esta crisis sanitaria, social y económica que significa la pandemia”, puntualizó la Senadora.

Para Ximena Rincón es necesariop establecer prioridades en el Presupuesto 2021 y la salud claramente debe ser una de ellas, por lo que reiteró su llamado para que el incremento en el per cápita sea muy superior a los 162 pesos contemplados hasta ahora.

“Siempre es bueno que se destaque el trabajo de los equipos de salud, que han sido puntales en la lucha contra el COVID 19, pero ese reconocimiento verbal debe trasuntarse en acciones concretas, que hasta ahora no se observan. Después de un año tan duro para los equipos de salud, lo mínimo es entregarles las herramientas para que el trabajo se haga bien”, concluyó.