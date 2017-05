Opinión 05-05-2017

Pretensiones frustradas

El día que se oficiaba misa de despedida del amigo de todos, en la Iglesia Catedral, Don VICTOR SANTIAGO ABURTO OLAVE (Q.E.P.D), la amistad solidaria y leal que compartíamos a diario, bajo el Hotel Turismo, obligó especial inspiración cuando a nuestros ojos llegó la tormenta de tristeza y dolor al saber de su ausencia eterna.

Deseaba despedirlo en representación de varios amigos. Pero, se frustraron mis intenciones al comunicárseme, que en aquel evento religioso, sólo un familiar podría intervenir.

Tuve que pedir a mi amigo Santiago, aceptara improvisar en el Cementerio y gracias a Alfonso Astete, se logró (autorizado por la señora viuda) se realizaran los discursos en el lugar de entrada al Camposanto, donde favorece la acústica ideal para estos actos.

Y aquel mensaje quedó dormido en uno de mis bolsillos, pero don René Recabarren y otros, sabían de su existencia, solicitando publicación:

“SANTIAGO, AMIGO NUESTRO “:

Créeme que no fue necesario aquellas lágrimas en los ojos de las señoritas que nos servían en café de todos los días, para mostrar cuanta pena y dolor sintieron cunado les dije-¡Que tú habías Muerto!...

No tengo duda que cuando lo sepa la señora Ximena Bustamante, sus preciosos ojos llorarán tu ausencia. Ella fue quien nos acostumbró a una mesa preferida en la esquina bajo el Hotel Turismo, a la cual denominaron “La Mesa Radical”, por tu presencia y la nuestra. Y aquellos amigos que le día 27 de abril de 2017, al amanecer pusieron una cinta negra en la silla que ocupabas el diario.

Me permite recordar, que en una de las columnas escritas en el Diario “El Heraldo “ titulé “ Nuestra Plaza y la Esquina Luz “,expresando :-¡Cuando muera ,seguiré ocupando esa mesa que tan solo yo veré en la medianoche y tal vez ,la silla emitiendo un leve sonido asustará a aquellos que trasnochan”…

¡Y hoy .Es tu silla vacía, la que acoge en silencio mudo cada día, tu presencia invisible, pero no inadvertida!...

Te sentiremos siempre riendo al recordar tus chistes y anécdotas llenas de gracia y simpatía.

Esta Catedral de tantos ladrillos construida que cada uno de ellos tiene miles de menorías de cuantos, antes han partido, quienes ahora inician una procesión para señalarles el camino al cielo.

Justifican nos guste este Templo y se nos haga necesario su acogida, a pesar del dolor que causan las partidas de los seres queridos.

Además, los linarenses y los que se quedaron, en esta, tampoco olvidan, que a un familiar o a un amigo le prometimos, que desde este mismo lugar, también partiremos algún día.

El silencio humilde, callado y sumiso, en este instante muestra los rostros tristes de tantas amistades y correligionarios, acreditando con ello el valor del Gran hombre que fuiste.

La enfermera en tu lecho de agonía, no entendió lo que dijiste al oído, pero yo sí…suavemente musitantes:-¡Ahora sí, que me encontraré con Pedro Aguirre Cerda!

¡Que descanses en paz, querido amigo y correligionario!



(CARLOS YAÑEZ OLAVE)