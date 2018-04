Crónica 18-04-2018

Preuniversitario Social en Colbún abre expectativas a jóvenes maulinos

La iniciativa es de la Federación de Estudiantes del Campus Talca de la Universidad de Talca quienes dos veces a la semana imparten clases gratuitas a más de un centenar de jóvenes en Colbún.



Educación como derecho fundamental, sociedad inclusiva, ampliación de expectativas, capacidad de soñar, son conceptos sobre los cuales se sustenta el preuniversitario social que, por segundo año consecutivo, la Federación de Estudiantes del Campus Talca (Feutal) de la Universidad de Talca (UTALCA) lleva a cabo en el Liceo Ignacio Carrera Pinto de Colbún para estudiantes de este y otros establecimientos de comuans aledañas.



Dos días a la semana, voluntarios de Feutal se trasladan a Colbún para realizar esta tarea, en la que cuentan con el apoyo del municipio de la comuna, a través de su Departamento de Administración Municipal (Daem). Esta dinámica se extiende hasta noviembre, previo a la fecha en que los liceanos tienen que rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU).



El presidente de Feutal, Alexis López, explicó que “nos dimos cuenta que en la Región del Maule muy pocos estudiantes estaban interesados en acceder a la educación superior, no podían costear su preparación, dar la PSU y obtener un buen resultado. Por eso pensamos en realizar este programa fuera de Talca y llegar a una comuna de escasos recursos, donde no hubiera las mismas oportunidades que en Talca”.



Alexis López destacó el apoyo de la municipalidad que se encarga, entre otros aspectos, del traslado de los voluntarios hacia y desde Colbún, el liceo les proporciona espacio para realizar las clases, equipamiento–data show- y cuentan con el respaldo de profesores del establecimiento que refuerzan los contenidos. “Hacemos una retroalimentación de la clase para que los estudiantes no queden con dudas, las que ellos pueden plantear sin temor porque se genera un lazo y una interacción muy rica con nosotros”, añadió.



CAMBIO SOCIAL

“Estamos convencidos de que nuestro proyecto está generando un cambio social, no solamente porque los asistentes al preuniversitario puedan dar una mejor PSU, sino porque les entregamos la posibilidad de interacción cultural con nosotros. Luego cuando el alumno del “preu” ingresa a la universidad, puede ser partícipe de un proyecto similar para ir mejorando el tejido social que está muy deteriorado en Chile”, enfatizó.



El preuniversitario social no solo está dirigido a jóvenes de Colbún, sino también de otras comunas, es gratuito y en su implementación participan 20 estudiantes utalinos y 15 de otras universidades de Talca, que pertenecen a carreras de pedagogía. “Consideramos que nuestro proyecto de voluntariado es transversal, que todos los estudiantes universitarios tienen que insertarse en las comunidades porque no somos ajenos a la realidad”, recalcó.



Agustina Reyes, estudiante de tercer año, científico humanista del liceo de Colbún, opinó que el trabajo que están realizando los universitarios “es muy bonito y es algo muy bueno para quienes estamos lejos de la ciudad. A mí me va a servir mucho para la PSU, para ingresar a la carrera que quiero que es psicología, y también me sirve para aprender sobre otras cosas que de otro modo no habría conocido”.



El alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda, dijo que la iniciativa de Feutal “es sumamente relevante” y añadió que siempre “hemos tenido muy claro que la educación es un motor de movilidad social”. Colbún es una comuna pequeña donde es difícil tener los recursos para enviar a los niños a un preuniversitario a Linares o Talca. “Con este preuniversitario popular o social se nos abren las puertas para que los jóvenes de nuestra comuna, principalmente del Liceo Ignacio Carrera Pinto, puedan acceder a este beneficio y optar a iguales resultados y expectativas que los niños de otros lugares y situaciones. Son herramientas que entregamos nosotros como municipio y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca para que las personas que tienen sueños de superación puedan alcanzar sus metas”, observó.



Por su parte, Victoria Acuña, directora del liceo, manifestó sus agradecimientos por esta iniciativa, “puesto que nuestros estudiantes no tienen un vínculo muy cercano con la vida universitaria y parte de nuestra gestión ha sido motivarlos para que tengan altas expectativas con respecto al ingreso a la universidad. Por lo tanto, esta vinculación con la Federación de Estudiantes es absolutamente significativa”.

​