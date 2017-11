Editorial 01-11-2017

Prevención ante Robos

Funcionarios policiales de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares, efectúan diariamente un amplio despliegue comunicacional alertando a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias para proteger sus bienes y prevenir ilícitos.

La idea es recorrer diversos sectores para transmitir a través de una grata conversación con los vecinos, las recomendaciones de autocuidado para evitar delitos de connotación social de los cuales pudieran ser parte, poniendo énfasis en la seguridad de los domicilios.

Junto con ello se trabaja en la búsqueda de información como aporte a la georeferenciación de los delitos de mayor connotación social a su vez incentivando a la comunidad a denunciar los ilícitos, utilizando los teléfonos de emergencia nivel 133 y 149 y lo teléfonos de los respectivos Planes Cuadrantes de Seguridad Preventiva de Carabineros.

Entre las principales recomendaciones figuran el evitar abrir las puertas a desconocidos; No entregar información de a personas desconocidas, sobre horarios de entrada y salida de los domicilios; No grabar las llaves con sus nombres y dirección, ya que en caso de extraviarse, esto puede dar la pauta al delincuente donde actuar. No dejar especies a la vista en el vehículo y siempre estacionarlo en lugares seguros e iluminados.

Esta labor se realizará durante todo el año, afrontando las diferentes temáticas existentes como lo es robo en lugar habitado, estafas telefónicas y robo de accesorios vehiculares