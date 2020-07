Opinión 08-07-2020

Prevención del contagio de SARS-CoV-2 en recién nacidos



Los recién nacidos no están exentosde enfermar por SARS-CoV-2. Para evitar el contagio, los padres y miembros del hogardebenconsiderar las siguientes recomendaciones:



No aceptar visitas.



Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, especialmente antes de tocar al bebé y manipular sus pertenencias.



Realizar aseo y desinfección frecuente de las superficies del hogar. Usar solo agua y jabón para limpiar los artículos en contacto directo con el bebé.



No es necesario usar mascarillas dentro de la casasi se encuentran sanos y libres de riesgo de contagio. Si están sintomáticos, deben usarlas en todo momento, asegurar un lugar de aislamiento y cumplir las recomendaciones del equipo de salud.Los bebés no deben usar mascarillas.



Minimizar las salidas del hogar.En caso de ser inevitable, usar mascarillay mantener la distancia recomendada. Al regresar, retirarse la ropa y ponerla en una bolsa junto a los artículos expuestos para su posterior limpieza y desinfección. Darse un baño y ponerse ropa limpia antes de seguir con sus labores habituales.



Limitar las salidas con el bebé solo a controles de salud. Evitar el uso del transporte público. Se puede utilizar un coche o portabebés adecuado, debe ponerle una cubierta de tela o manta evitando el contacto directo con la cara. Al regreso, darle un baño al bebé, lavar mantas y ropa con jabón o detergente hipoalergénico y limpiar el coche o portabebés con desinfectante adecuado.



Consultar si el bebé presenta fiebre, dificultad respiratoriau otro síntoma comorechazo a la alimentación, vómitos o diarrea persistente.



Tener presente que la leche materna sigue siendo la mejor alternativa de alimentación para el recién nacido.



Velar en todo momento por un ambiente que favorezca el apego familiar libre de riesgos.





Matrona Docente, Carrera de Obstetricia y Puericultura, Universidad Autónoma de Chile



Mg. Gabriela Herrera Carrillo