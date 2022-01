Deportes 09-01-2022

Prevención en verano



Carabineros, en su labor de prevención y resguardo de seguridad para la ciudadanía, despliega una campaña para reiterar las principales recomendaciones a seguir en este período, con el propósito de evitar incidentes o malos ratos para las familias en sus vacaciones.



Piscinas, lagunas y ríos suelen ser los protagonistas por estos días, en los que las personas buscan disfrutar de algún descanso, en familia o con amigos, es por ello que Carabineros, siempre en su rol preventivo, recorre los diferentes lugares, para entrevistarse con los visitantes, tanto residentes de la comuna como turistas que llegan a la zona, con el objetivo de recordar las medidas preventivas en verano.



Entre las medidas resaltan: no bañarse en lugares prohibidos, practicar la natación de acuerdo a sus propias capacidades, mantener el control de sus niños mientas se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar a ríos o piscinas después de haber ingerido alimentos, al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas, no acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas, entre otras.



Durante este verano 2022, Carabineros reitera el llamado a mantener actitudes responsables para evitar situaciones que puedan empañar la alegría propia de la temporada estival