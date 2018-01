Editorial 02-01-2018

Prevenir en Verano

Comienza la época estival, se abre la temporada de piscinas y nuestros niños se encuentran de vacaciones, una combinación que consigo trae muchos riesgos. El mayor de ellos, sin duda la asfixia por inmersión, siendo la cuarta causa de muerte en el mundo y la primera en hombres entre los 5 y 14 años.

Para no correr riesgos, lo primero es entender que los accidentes no se deben a la casualidad, sino a la causalidad. Segundo, los accidentes en playas y piscinas siempre son prevenibles. La seguridad total de una medida o producto no existe, esto significa que una medida de seguridad no reemplaza a otra, sino que deben sumarse.

Precisamente, la supervisión permanente de los adultos es vital, la responsabilidad sobre la seguridad de un niño pequeño, no es del menor, será siempre de los adultos. Por tanto, debe ser permanente la vigilancia de adultos, si hay menores que se están bañando o jugando cerca de la piscina.

•Otra de las recomendaciones es jamás dejar la puerta de la reja de acceso a la piscina abierta, si hay menores que puedan ingresar sin vigilancia a la zona de baño en piscinas en condominios o casas. Del mismo modo, se debe respetar los horarios de uso de la piscina. Fuera de éstos se realizan trabajos de mantención por los cuales puede ser peligroso ingresar.

Con respecto a la reja perimetral que separe la zona de esparcimiento de aquella destinada al tránsito de bañistas alrededor de la piscina. Se sugiere separación de barrotes no mayor a 12 cm, es decir, que no quepa la cabeza de un niño. La puerta de la reja perimetral debe tener chapa o seguro en su parte superior para evitar el acceso no programado de niños.

Cumpliendo con estas medidas de seguridad estaremos reduciendo los riesgos y ofreciendo mayor tranquilidad a nuestros niños para que puedan disfrutar de unas sanas vacaciones.