Crónica 19-11-2017

Prevenir es mejor que curar Colapso del canal de regadío en sector Armerillo se solucionó en una hora

Este sábado apareció en diferentes medios y fanpage un video de una vecina del sector, quien se mostraba preocupada por el colapso de la toma de agua de la Asociación Canal Maule.



Las redes sociales dan para mucho, en la mañana de este sábado alarma generaba un video enviado por la vecina Valeria Retamal, en donde se podía apreciar el colapso de la toma de agua de la Asociación Canal Maule en el sector de Armerillo, ubicado en el Km 63 del paso internacional pehuenche. Valeria Retamal hacía presente su preocupación de lo sucedido, temiendo que este hecho se pueda producir en zonas poblada afectando a los habitantes río abajo. Por su parte la Agrupación Defensores del Alto Maule, como canalizadores de la información hacían un llamado en su Fanpage a los “canalistas” a revisar esta situación con el objetivo de prevenir cualquier accidente o incomodidad a nuestros vecinos de los canales de regadío.

Francisco Pulgar Castillo, vocero y fundador de la agrupación Defensores del Alto Maule, contó a Diario El Heraldo que “Debido a los deshielos llega mucha agua y no ha habido una regulación. En otras oportunidades ya se han hecho reclamas por el colapso. Más allá de la falta de mantención hay un superávit de agua. Hace 1 semana denunciamos que en la laguna del Maule se soltó agua, según los propios vecinos nos han ido contando”.

Desde la otra vereda, contactamos a la Asociación Canal Maule para conocer más sobre esta situación, quienes nos hicieron llegar esta nota:



“La situación a la que hace alusión el video fue un hecho puntual ocurrido ayer (viernes 17), producto de un cierre de la compuerta las Lajas y que gracias a nuestras estaciones de telemetría no duró más 1 hora. Cabe destacar que en ningún momento estuvo en riesgo el canal de regadío, ni la población, pues existe un vertedero para cuando ocurran situaciones como las antes descritas.

Agradeceríamos antes de alarmar a la población, preguntar a la Asociación para no generar pánicos innecesarios.

Saludos” Administración Asociación Canal Maule.

Ante esta respuesta, la Agrupación Defensores del Alto Maule respondió lo siguiente: “Estimados, respondemos a una denuncia realizada por una vecina, esperamos su comunicado público de lo sucedido y garantías que no vuelva a ocurrir. Esperamos a su vez que se pronuncien sobre el vertedero clandestino de animales a orillas del lago Colbún y espero que una vez más no se hagan cómplice del silencio en la contaminación de las aguas del Río Maule, como ya lo hicieron en las contaminaciones por ENEL los años 2016 y 2017. Atte.Defensores del Alto Maule