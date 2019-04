Política 16-04-2019

PRI Demócrata eligió nueva directiva nacional

En sesión extraordinaria de Consejo General la tienda regionalista y miembro de Chile Vamos eligió a los ex DC Elson Bórquez y Eduardo Salas como su nuevo Presidente y Secretario General, respectivamente. En tanto, como vicepresidente nacional fue elegido Robinson Flores

El 17 de noviembre pasado el Partido Regionalista Independiente Demócrata había celebrado sus elecciones nacionales, donde fue elegido Hugo Ortiz de Filippi como timonel; sin embargo, el proceso eleccionario fue impugnado ante los órganos regulares por no cumplir el requisito de género, señalado en la ley orgánica de partidos políticos para los órganos internos.

Ante esto, el partido estuvo todo el periodo de verano con sus órganos elegidos de forma defectuosa e inmerso en una serie de cuestionamientos internos por parte de dirigentes regionales hacia el Tribunal Supremo y el propio Servicio Electoral. Finalmente, la controversia quedó en manos del Tribunal Supremo Provisional quien había calificado las fallidas elecciones.

De esta forma, fueron declaradas nulas las elecciones de Comisión Política, Tribunal Supremo y se mandató a corregir la elección de directiva nacional en orden a cumplir la cuota de género que señala que ninguno de los dos sexos puede tener menos de 40% de representación, y para efectos de corregir los vicios se citó a Sesión Extraordinaria de Consejo General del partido.

El Consejo General (órgano intermedio colegiado) se celebró el día viernes 12 de abril con la asistencia de 45 consejeros habilitados para votar, equivalente al 55% del total de órgano y fue dirigido por el Tribunal Supremo Provisional.

En la oportunidad, luego del proceso de votación, fue electo presidente Elson Bórquez de 39 años y que dirigió al ex partido Democracia Regional Patagónica que hizo fusión con el PRI, además integraba la fallida mesa directiva que fue corregida.

Al ser consultado por las elecciones, Bórquez señalo que “fue un proceso impecable, dada la gran asistencia de consejeros y lo delicado que es corregir cuando las cosas se hacen mal, yo participé de la elección anterior, pero reconozco que fueron mal hechas, es un dato objetivo, por lo mismo no tuve inconvenientes en volver a someterme al escrutinio popular de mi partido, todos fuimos responsables”

El proceso no estará exento de polémica, dado que el ahora “ex presidente” Hugo Ortiz de Filipi ha señalado que no reconoce al Consejo General.

Por su parte el Secretario General electo, Eduardo Salas, señalo que “todos debemos cumplir la ley y los estatutos, se puede ganar o perder, pero siempre respetando todas las normas, especialmente al Consejo General, como órgano soberano y fuente democrática de nuestra institucionalidad partidaria. El Tribunal Supremo Provisional ha ejecutado impecablemente, conforme a la ley, el proceso electoral interno, corrigiendo todas las anomalías. Además, esta vez, junto a la oportuna información del acto eleccionario al Servel hemos contado con la presencia de una Notaría”

El lunes 15 de abril se procederá a informar formal y oficialmente al Servicio Electoral de las nuevas Directiva Nacional, Tribunal Supremo y Comisión Política, para su correspondiente registro.



DIRECTIVA NACIONAL



Presidente: Elson Bórquez; Secretario General, Eduardo Salas; Primer Vicepresidente; Robinson Flores; Segundo Vicepresidente, Carlos Pérez; Tercer Vicepresidente, Sebastián Lafaurie; Prosecretaria, Paulina Piñeiro; Tesorera, Angela Rojas; Protesorera, Elizabeth Plaza; y directores Cristian Cofré y Yasna Zúñiga.

En tanto, la comisión política quedó liderada por Rodrigo Valladares.