Política 01-12-2020

Primarias 2020: Cristina Bravo (DC) y George Bordachar (RN) son nominados como candidatos a gobernador regional

Las elecciones primarias para el cargo de Gobernadores Regionales en el Maule, tuvo a lo menos 2 componentes: el primero, contar con los primeros candidatos confirmados de los pactos Unidad Constituyente y Chile Vamos; y el segundo , la baja participación.

En cuanto a resultados, con 1.293 mesas escrutadas de un total de 1.295, correspondiente al 99,85%, el SERVEL declaró como Nominados candidatos a Gobernadores Regionales a:

-Cristina Bravo (DC), en el pacto Unidad Constituyente, quien obtuvo 8.761 votos (41,43%), imponiéndose a sus competidores Pablo del Río (P. Radical), Rodrigo Hermosilla (P. Socialista) y Alberto Martínez (P. Ciudadanos).

-George Bordachar (RN), en el pacto Chile Vamos, quien obtuvo 6.554 votos (52,75%), superando a su competidor César Muñoz (UDI).

El segundo aspecto a analizar que dejó la convocatoria a Primarias de ambos conglomerados, fue la baja participación en el proceso: contando votos nulos y blancos, el total de la votación en toda la Región del Maule, alcanzó solo 35.503 sufragios. De hecho, durante el día, se vivió el fenómeno de mesas instaladas con lentitud y otras, incluso, que no lograron contar con el número ni de vocales ni electores que pudieran llenar esos cupos, por lo que a las 12:00 horas, plazo establecido por ley según el SERVEL, se procedió a declararlas como cerradas y no pocas personas que llegaron a participar de la Primaria después de ese horario, no lograron emitir su voto.