Política 18-11-2020

Primarias a Gobernador Regional: apoyos nacionales para George Bordachar en Chile Vamos



El próximo domingo 29 de noviembre, son las elecciones primaras para Gobernador Regional en el Maule, junto a las de alcaldes en aquellas comunas donde se llegó a acuerdo. Justamente, el ex presidente del Consejo Regional (CoRe), George Bordachar (RN), es uno de los postulantes en Chile Vamos, con César Muñoz (UDI), como competidor.

Personas del mundo independiente han transparentado su apoyo a Bordachar.

Marcelo Moraga, presidente de la junta de vecinos Los Castaños de Curicó, destacó en los medios el apoyo del Consejero Regional, George Bordachar, ya que estuvo siete años peleando por un pavimento participativo. “De verdad a quien tengo que agradecerle que anduvo en todas partes conmigo es a don George Bordachar, Consejero Regional. Me apoyó. Jamás me dejó sólo”.

Por otra parte, el apoyo es de todo Renovación Nacional (RN), justamente el presidente de RN Rafael Prohens tuvo palabras de aliento para George Bordachar, el “C 6” en la lista de las Primarias de este 29 de noviembre, para Gobernador Regional en el Maule: “Él es un hombre comprometido con la gente del Maule, por eso pido que en estas primarias voten por George Bordachar, quien es de Renovación Nacional”.

Por su parte, la vicepresidenta de RN, la diputada Paulina Núñez, comentó: “Veo mucho apoyo para Bordachar. Sabemos que la elección de Gobernador Regional será clave para el futuro de esta región. Vi que (Bordachar) está pendiente disminuir el desempleo e incentivar el turismo después de esta pandemia”.

Cabe destacar que en la Región del Maule los más de 50 concejales RN, los siete alcaldes RN y los siete Consejeros Regionales ligados a la centroderecha han brindado al apoyo al hombre de la población La Portales de Curicó. Además, de los senadores Juan Castro y Rodrigo Galilea; los diputados Pablo Prieto y Hugo Rey.