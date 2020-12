Política 20-12-2020

Primarias de la Unidad Constituyente: Concejala Myriam Alarcón: “Mi confianza se basa en el trabajo social que he desarrollado para las personas”





La concejala Myriam Alarcón es la postulante para las primarias de la Unidad Constituyente en representación del PPD, y este domingo juega su carta para aspirar al sillón alcaldicio.



“Tengo un trabajo de varios años como concejala que me respalda. La gente sabe de mi verdadera vocación de servicio público, la que he demostrado en el día a día, ayudando a la gente con más necesidades”, indicó.



“Como yo conozco realmente el trabajo de un municipio, tengo las capacidades para desarrollarme como futura alcaldesa, privilegiando el bien común y haciendo un trabajo en todos los ámbitos, pero lo más importante, escuchando a la gente y conociendo cuáles son sus necesidades, no tomado decisiones desde un escritorio”, agregó.



La concejala Myriam Alarcón señaló que en estas últimas semanas su equipo ha realizado un fuerte trabajo para concitar un mayoritario apoyo para la primaria de este domingo. “Yo sí tengo un trabajo social que mostrar a la comunidad, y estoy confiada en que la ciudadanía lo sabrá valorar, apoyándome este domingo”, subrayó.



La primaria de la Unidad Constituyente se realiza este domingo en el Instituto Comercial, con todos los protocolos sanitarios.