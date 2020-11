Política 25-11-2020

Primarias del 29 de noviembre: ¿Quiénes pueden votar?

En la elección del próximo domingo se definen algunos de los candidatos a alcalde y gobernador en aquellas zonas donde no hay un acuerdo establecido entre partidos o coaliciones.

El próximo domingo 29 de noviembre algunos chilenos volverán a las urnas. Esto debido a que en algunas zonas del país se realizarán las elecciones primarias de candidatos a alcaldes y gobernadores regionales, en aquellos partidos o coaliciones que no hayan alcanzado un acuerdo previo para un candidato común, para las próximas elecciones del 11 de abril de 2021.

“Los pactos y partidos políticos no necesariamente presentan postulantes en todas las comunas, por lo tanto, habrá algunas en que se elegirán candidatos, mientras en otras no. En total son 107 candidatos a alcalde y 87 a gobernador regional”, explicó el analista político y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Mario Herrera.

El especialista del Centro de Análisis Político de la casa de estudios maulina precisó que en esta oportunidad tienen derecho a sufragar las personas que son independientes, es decir, que no tienen una afiliación política y también aquellos militantes de los partidos políticos o coaliciones que estén realizando el proceso de elección primaria.

En el caso de los chilenos en el extranjero, que pudieron votar en el pasado plebiscito, por esta vez están excluidos de participar en el proceso, ya que este derecho a voto solo considera las elecciones en primarias presidenciales, presidenciales y plebiscitos.

“Al igual que en las primarias del año 2016, las colectividades y pactos optaron por un sistema en el que puedan votar todas las personas, salvo quienes estén afiliados a un determinado partido político. Entonces, si por ejemplo, yo estoy afiliado a un partido político A y la primaria es solamente del partido B, yo no voy aparecer en el padrón electoral”, recalcó.

Respecto a la cantidad de personas que votarán en este proceso, el profesor de la UTalca señaló que estas primarias solo pueden ser comparables con procesos similares y no con otro tipo de votaciones. “No se puede comparar con una elección presidencial, municipal o parlamentaria, por lo tanto la participación ciudadana probablemente no va a ser masiva, primero porque no está todo el padrón contenido sino solamente en algunos comunas y regiones del país, donde vamos a tener estas votaciones y segundo porque las primarias permiten definir un candidato”, argumento y agregó que la cantidad de votantes no debe ser vista como un indicador de validez de ella.

SIGUIENTE ELECCIÓN

Los candidatos que obtengan la primera mayoría en su papeleta el fin de semana, continuarán en campaña para la elección del 11 de abril próximo. A quienes se sumarán los candidatos de pactos, independientes o de partidos que quieran participar de la elección o que se hayan definido previamente.

Cabe destacar que en esa próxima votación, se escogerán alcaldes y concejales en todas las comunas del país, gobernadores y consejeros regionales, además de los integrantes de la Convención Constitucional, que serán los encargados de redactar la propuesta de nueva Constitución.