Primarias:¿Qué se vota el 29 de noviembre en Chile



- Se definirán los candidatos de alcalde y gobernador en aquellas zonas donde no hay un acuerdo ya establecido entre los partidos o coaliciones.



- Solo podrán sufragar los independientes y los militantes de aquellos partidos o coaliciones que deban realizar elecciones primarias para definir a determinado candidato.



- Los votantes en extranjero quedarán excluidos de la elección primaria de candidatos a alcaldes y gobernadores regionales.







El Plebiscito Nacional del 25 de octubre pasado fue el inició de una intensa agenda de actividad electoral. Es así que este próximo 29 de noviembre algunos chilenos volverán a las urnas en determinadas partes de Chile, en el contexto de la elección primaria de candidatos a alcaldes y gobernadores regionales.



Este proceso se llevará a cabo para la definición de los candidatos a ambos cargos, pero al interior de los pactos en los que aún no hay acuerdo sobre quienes los representarán en la elección del 11 de abril del 2021.



“Es importante destacar que los pactos y partidos políticos no necesariamente presentan candidatos en todas las comunas. Por lo tanto, habrá algunas en que se elegirán candidatos y mientras que en otras no. Son en total 107 candidatos a alcalde y 87 a gobernador regional”, comentó el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca, Mario Herrera.



El experto sostuvo que la ley en régimen establece distintos mecanismos para que los partidos políticos y coaliciones que se presentan en primarias puedan determinar la forma en que se constituye el padrón electoral, es decir las personas que podrán votar en dichas elecciones, sin embargo “en este caso, a y al igual que las primarias del 2016, las colectividades y los pactos optaron por un sistema en el que puedan votar todas las personas, salvo quienes estén afiliados a un determinado partido político. Entonces, si por ejemplo, yo estoy afiliado a un partido político A y la primaria es solamente del partido B, yo no voy aparecer en el padrón electoral”, recalcó.



Hay que señalar que los votantes en el extranjero, en esta oportunidad, quedarán excluidos de este proceso, toda vez que solo pueden participar en las primarias presidenciales, la elección presidencial y los plebiscitos.



Quienes triunfen en las respectivas primarias serán los candidatos que aparecerán en las papeletas de la elección del 11 de abril próximo, ocasión en que se elegirá alcaldes, gobernadores provinciales y también se definirán los integrantes de la Convención Constitucional que redactará la propuesta de nueva Carta Fundamental.