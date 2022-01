Política 18-01-2022

Primer Estudio de Diversidad en Chile: el 88% de los chilenos asegura que vivimos en un país diverso



Durante la última década la sociedad chilena ha experimentado fuertes cambios culturales que han permitido visibilizar a distintos grupos marginados, entre ellos, los inmigrantes, las distintas orientaciones sexuales, las mujeres y su participación en altos mandos, etc. No obstante, esta diversidad que existe en el país no se traduce necesariamente en tolerancia ni tampoco en inclusión de estos grupos.

En esta línea, la investigación titulada “¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad?”, reveló que un 88% de los encuestados cree que Chile es un país diverso, sin embargo, de ese porcentaje, un 33% señaló que somos “muy diversos” y un 52% dice que somos “algo diversos”. Asimismo, según la percepción de los chilenos, en los lugares donde existe más diversidad es en las empresas privadas, convención constitucional, universidades y redes sociales. Por el contrario, la política, iglesia católica, educación escolar y fuerzas armadas, son aquellos espacios descritos como muy poco diversos.

Para Gregorio Ruiz-Esquide, Country Manager de MetLife Chile, le hace sentido que entre los lugares más diversos esté el sector privado. “Hoy se nos exige a las empresas un mayor compromiso con valores como la diversidad, la transparencia y una gestión sostenible; y en MetLife sabemos que estos valores impactan positivamente en el negocio y nos permiten operar con mayor sintonía hacia la ciudadanía y nuestros clientes. Estamos seguros que la diversidad contribuye a que las organizaciones se nutran de las diferencias individuales para así actuar de forma conjunta en proyectos comunes, en los que cada persona se sienta aceptada y valorada en el equipo para fortalecer el sentido de pertenencia”

El estudio reflejó que el 90% de los encuestados está de acuerdo en que las empresas tengan políticas que fomenten la responsabilidad de ambos padres con sus hijos y el 60% de los chilenos dijo que sí es un factor a considerar cuando busca un trabajo.