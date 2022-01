Crónica 30-01-2022

Primera etapa de matrículas en modalidad online en la UCM finalizó con éxito

- Una vez más fueron miles de estudiantes los que se incorporan al plantel. Por segundo año consecutivo el proceso se llevó a cabo de forma remota, en el cual el sello de espíritu de servicio y el fuerte compromiso con los estudiantes quedo nuevamente plasmado.

“El prestigio que tiene la Universidad es muy importante (…) era la oportunidad que estaba buscando”, fueron las palabras de Alejandra Ramírez quien al igual que cientos de personas se matriculó en la Universidad Católica del Maule (UCM) a través de su plataforma web, la cual fue destacada por las facilidades que entregó para el proceso, además de la rapidez, según indicaron algunos de los nuevos novatos de la casa de estudio.

Con espíritu de servicio y un fuerte compromiso con los estudiantes, el primer proceso de matrículas 2022 finalizó a las 17:00 horas del jueves 27 de enero de forma exitosa como se preveía, destacando que el 83% de los postulantes seleccionó a la UCM entre las tres primeras opciones.

Debido a ello, el rector de la casa de estudios, Dr. Diego Durán Jara destacó el cierre de esta primera etapa.

“Estamos muy contentos porque las respuestas que han dado los estudiantes que optaron por nuestra Universidad Católica del Maule has sido tremendamente positivas, un porcentaje altísimo de ellos en primera preferencia, por lo tanto, eso significa que pensaron en nosotros en primer lugar y esos son los estudiantes que se inscribieron”, señaló.

Mientras que la directora de la Sede Curicó, Pilar Ahumada, resaltó el compromiso de la UCM con su comunidad estudiantil, debido al contexto actual de la pandemia del COVID-19.

“El proceso de matrículas se ha visto con muchos cambios por las circunstancias de salud que estamos viviendo a nivel mundial, pero eso no significa que haya afectado la calidad y la preocupación que hemos enfocado en generar el mejor servicio hacía la comunidad, pensando en la salud de nuestros futuros estudiantes y sus familias, por lo que hemos enfocado un proceso online, de manera de no exponerlos a posibles contagios”, aseguró.

En ese sentido, el jefe de Admisión UCM, Pablo Dosque, señaló: “Estamos contentos porque los seleccionados escucharon el llamado de realizar la matrícula online y así evitar contagios”, dijo.