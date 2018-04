Crónica 01-04-2018

Primera Generación de estudiantes del CFT Estatal de la Región del Maule efectuaron su primera actividad social y de vinculación con la comunidad

Los estudiantes de la jornada diurna de esta casa de estudios realizaron actividad social en sector de Yerbas Buenas y población Emilio Gidi en Linares.

En el marco del Programa Integral Formativo del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región del Maule, estudiantes, funcionarios de la casa de estudios, junto a la Rectora María Elena Villagrán, la Gobernadora Provincial de Linares, María Claudia Jorquera y el Director Provincial (S) de Educación de Linares, Gustavo de la Fuente, saludaron a la junta de Vecinos Prospero Villar e hicieron entrega de un arbolito a los vecinos del sector Yerbas Buenas y población Emilio Gidi, constituyendo así la primera actividad social de la institución educativa de Educación Superior en Linares.

“Estamos muy contentos en esta actividad, que más allá de ser social, es de vinculación, es cómo este Centro de Formación Técnica no solamente está hacia adentro sino que hacia afuera con la comunidad, porque queremos formar profesionales calificados que sean integrales, que tengan un alto compromiso con su entorno”, manifestó la Rectora del Centro de Formación Técnica Estatal.

La Gobernadora Provincial de Linares, en tanto, felicitó la iniciativa, agradeciendo a los vecinos y los alumnos que acompañaron el desarrollo de esta importante iniciativa. “Aunque no han iniciado su año académico formal, también estuvieron aquí presentes, para venir de manera simbólica a entregar un arbolito, que habla del crecimiento, el crecimiento que va a tener este sector, Linares y por cierto cada uno de los jóvenes que hoy día tomo este desafío académico”, agregó la autoridad provincial.

Luisa Retamal, presidenta de la Junta de Vecinos Próspero Villar recalcó que aparte de novedosa fue una actividad muy buena y bobita. “Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que por fin, llegue una iniciativa que nos haga despegar como Linares, como Maule Sur y que este en nuestro en barrio, porque así se le va a dar oportunidad primero que nada a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a los jóvenes de la comuna y de la región, ya que al final de cuentas, el CFT es regional. Estamos contentos porque hemos visto una forma de actuar de las autoridades del CFT que es diferente, que es más abierto, están en comunicación con nosotros y nosotros estamos dispuestos a participar en todo lo que ellos nos pidan”, precisó la dirigente.

El vecino del sector, Hernán Morales, expresó que “tienen hartas oportunidades los jóvenes hoy en día… y me parece súper bien que lleguen estas cosas a Linares, para que la comunidad vaya creciendo y Linares vaya creciendo como comuna”.