Social 26-02-2021

Primera nómina de beneficiados: Más de 30 mil personas recibirán el “ex Bono Marzo” en la Provincia de Linares



Autoridades llamaron a la ciudadanía a informarse en el sitio web www.aportefamiliar.cl. Indicaron que oficinas de IPS seguirán atendiendo en forma normal en el período de cuarentena que parte este jueves 25 de febrero.



El Instituto de Previsión Social (IPS) en la Provincia de Linares, estima que, en esta primera nómina de beneficiarios, se entregarán más de 30 mil Aportes Familiares Permanentes en la Provincia de Linares, los que favorecerán a más de 12 mil familias que comenzaron a recibir el beneficio entre el 15 y 28 de febrero 2021. El monto de subsidio es de 49.184 pesos por carga familiar o familia, según corresponda.

Los grupos 2 y 3 comenzarán a recibir sus pagos desde el 1 y 15 de marzo, respectivamente.

Al respecto, la gobernadora de Linares, María Claudia Jorquera, manifestó que “estamos dando el vamos como provincia al ex bono marzo. A pesar de lo vivido como país existe un presupuesto asignado especialmente para las familias vulnerables. Recordemos que son tres grupos etáreos los que reciben este beneficio; las personas que son acreedoras del Subsidio Único Familiar, el Subsidio Maternal, y las personas del programa Seguridades y Oportunidades, lo que es muy trascendente.

En nuestra provincia son más de 12 mil familias que tendrán este aporte que llega justo cuando ya están terminando las faenas agrícolas”, agregó.

El Aporte Familiar Permanente, conocido popularmente como “ex Bono Marzo”, es un beneficio creado el 2014 y que cada año ha favorecido a más de un millón seiscientas mil familias, desde sus inicios y forma parte del Sistema de Protección Social destinado a las familias de menores ingresos del país y que cumplan con determinados requisitos.

En la misma línea, la seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Harrison, explicó que “el Gobierno desde el 2019 comenzó a entregar este aporte en febrero y no en marzo como se estipulaba antes, para ir en forma oportuna y apoyar todos los gastos escolares de las familias chilenas. Existen tres nóminas de las cuales ya la primera se encuentra en curso desde el 15 de febrero al 28 de febrero, y después para llegar hasta el último día de marzo”



MÉTODOS DE PAGO



Asimismo, la jefa (s) del Centro de Atención Previsional Integral de Linares, Dorothy Orellana, indicó que “el aporte es automático, pero si alguna persona no viene en las nóminas lo invitamos a revisar en www.aportefamiliar.cl. Si tiene algún problema puede venir a nuestra sucursal de IPS. Cómo vamos a estar en cuarentena deben sacar permiso para venir, ya que nosotros vamos a estar atendiendo de lunes a viernes, desde las 8:30 a 14:00 horas”.

Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y tiene CuentaRUT vigente, se le depositará el Aporte Familiar Permanente en esa cuenta.

Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y no tiene CuentaRUT, el Aporte se le pagará en forma presencial. Para conocer su fecha y lugar de pago, debe consultar en www.aportefamiliar.cl.

En el caso de las personas que reciben habitualmente (cada mes) beneficios del IPS, si cumplen los requisitos se les pagará el Aporte de la misma manera como reciben esos beneficios.