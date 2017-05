Opinión 02-05-2017

Primera piedra de la Casa Consistorial -5 de mayo de 1951-

Diario “El Heraldo”, del sábado 5 de mayo de 1951; junto a los titulares, en la página de portada, publicaba la siguiente invitación; que enviara el Alcalde de Linares, para tan importante ceremonia en nuestra ciudad:

“Alberto Camalez C. Alcalde de Linares, saluda atte. a Ud. y tiene el agrado de invitarlo a la ceremonia de bendición y colocación de la primera piedra del edificio de la Casa Consistorial de Linares, ubicada en calle Constitución esquina Manuel Rodríguez, el sábado 5 del presente a las 12 horas y seguida al Cocktail que ofrecerá la I. Municipal. Linares, 2 de mayo de 1951”.

De esta manera se invitaba a las autoridades locales, jefes de servicios públicos, parlamentarios, ex-regidores, presidentes de instituciones y algunos vecinos.

El pergamino fue confeccionado en Talca y puesto en un tubo de metal, que será colocado en el sitio donde se ubique la primera piedra de la Casa Consistorial.

El artístico pergamino; que ayer (viernes 4 de mayo) tuvo ocasión de conocer Diario “El Heraldo”, dice así:

“En Linares, a cinco de mayo de 1951, en presencia del señor Intendente de la Provincia, don Gabriel Benavente, de las autoridades civiles, Eclesiásticas y Militares; el Alcalde de la Comuna Don Alberto Camalez Candelón, colocó la primera piedra del que ha de ser el edificio Consistorial de Linares, que fue bendecida por el Excmo. Señor Obispo de Linares, Don Roberto Moreira Martínez, en el instante de su colocación”

Esta obra se iniciará gracias a la iniciativa del municipio y al impulso progresista de la Corporación de Reconstrucción materializado en su concurso y técnico y financiero, bajo la Vice Presidencia del señor Camilo Olavarría Bravo. Por ello, testimoniamos la gratitud del pueblo de Linares.

“Un paso más en el ancho y largo camino hacia el progreso de Linares, será la Casa Consistorial”, así lo manifestó el Alcalde don Alberto Camalez, al colocarse la primera piedra de lo que será la Casa del Municipio linarense. En la ceremonia, la Banda de la Escuela de Artillería interpretó el Himno Nacional.

En su discurso, el Alcalde Camalez expresó que “la obra misma es un edificio de dos pisos, con su fachada principal con frente a nuestra plaza y lucirá ocho columnas, que me atrevería a decir que significarán los pilares donde descansará el poder comunal y serán mudos testigos de las acciones que han de ejecutar quienes tengan en el futuro la responsabilidad y la honra de administrar los intereses del pueblo”.

“Se han contemplado en él, todas las dependencias y oficinas propias de esta clase de construcción a fin de poder desarrollar una labor eficiente y expedita y como un medio de contribución a la cultura popular se han incluido un Museo, una Biblioteca y un amplio Salón de Lectura".

Se hizo mención de un sincero agradecimiento al distinguido vecino José Martínez Caro, quien siendo regidor de la Corporación, y planteado en ella la necesidad imperiosa de adquirir el terreno para levantar la Casa Consistorial, no tuvo inconveniente alguno -a fin de no perder esta magnífica ocasión- de adquirir por su cuenta el predio en referencia.

Este fue traspasado, al Municipio y los intereses de la inversión no fueron cargados al costo, pudiendo así el Municipio adquirir los terrenos; en circunstancias que, en otra forma, le habría sido materialmente imposible.

“Reciba pues, la gratitud y el reconocimiento que se debe a este magnífico gesto de lealtad y desinterés”, señalaba el Alcalde Camalez, en su discurso.

Agregaba el edil linarense, en dicha ceremonia de colocación de la primera piedra, “al Arquitecto Zonal, don Pedro Barros Donoso, al señor Delegado y a todos y a cada uno de los que han intervenido en la culminación de esta obra, vayan las expresiones de nuestros más sinceros agradecimientos”

Finalizaba, expresando “que esta Casa Consistorial sea el hogar linarense desde donde se irradien ideas y proyectos que vayan en beneficio de la colectividad toda”.

“Que haya concordia y amplitud de criterio para apreciar las necesidades de la ciudad y -por sobre todo- que se legisle no bajo inspiraciones políticas, sino administrativas; por ser esa la esencia y razón de los municipios”

“Solo así avanzaremos y podrán los futuros conductores de la administración municipal, ir con paso firme hacia la ruta interminable del constante progreso, conduciendo a la ciudad y al pueblo a satisfacer sus legítimos derechos y a colocarlo en el más alto sitial de su destino”

El Alcalde Alberto Camalez Candelón, algunos datos y merecimientos. En junio de 1959; en una sesión de medio día, fue designado -por unanimidad de los presentes-, por sexta vez en su vida edilicia, para ocupar el sillón de la Alcaldía de la Villa de San Ambrosio de Linares.

Alberto Camalez Candelón, quien llega a este cargo, no es un neófito ni un profano en la materia. Es un hombre fogueado en las lides de la vida cívica, con una larga y meritoria trayectoria en entidades de distinto tipo; una vasta experiencia en asuntos de manejo local y una cabal idea de sus obligaciones como ciudadano y del rol que desempeña la primera autoridad local, en el manejo de los asuntos puestos a su cuidado.

En la Alcaldía ha tenido una larga y meritoria labor. Capaz de captar el sentido práctico de las cosas, supo endilgar sus trajines para obtener lo que ha sido, en gran parte, el progreso de Linares.

Su preparación cultural, su caballerosidad, su amor a la tierra linarense, su afán de sacrificio, su oratoria, su experiencia y manejo en la dirección de distintas instituciones, lo destacan como un valor efectivo.

Alberto Camalez Candelón, trabajó en el municipio, como regidor y como Alcalde, con la misma tranquilidad de quien conoce los problemas del pueblo y tiene para ellos una solución inmediata. Reúne tantas buenas de condiciones, en especial como buen Alcalde, cargo donde otorga garantía para todos. (Bibliografía: Hemeroteca, Diario “El Heraldo”, 2° trimestre, año 1951. Fotografía: Enrique Maturana).





Manuel Quevedo Méndez